Delcy Rodríguez se comprometió a lograr el retorno de Maduro y su esposa

Rodríguez aseguró que no hay lugar a dudas, ni a incertidumbres, sobre el programa de Gobierno que se desarrolla en Venezuela. “Aquí no hay niveles de incertidumbre, aquí manda el pueblo venezolano. Y hay un gobierno, el del presidente Nicolás Maduro (…) ¡Sigamos marchando juntos, sigamos marchando unidos, garantizando la felicidad, garantizando la vida, garantizando el futuro, garantizando la paz!”, exclamó durante una actividad comunitaria en el estado de Miranda (centro) transmitido por la cadena de televisión Telesur.

Aseveró que el pueblo venezolano puede contar con su compromiso y lealtad: “No vamos a descansar ni un minuto hasta tener de vuelta al presidente, a la primera combatiente (primera dama), no vamos a descansar, lo juramos”, enfatizó. “Hace un año (el 10 de enero de 2025) juramos con el presidente Maduro (cuando comenzó su tercer mandato), y hoy, un año más tarde, estamos jurando por su libertad”, puntualizó Rodríguez.