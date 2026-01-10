La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, juró este sábado ante el pueblo venezolano que, mediante su gestión al frente del país sudamericano, logrará el regreso del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, capturados ilegalmente por Estados Unidos el sábado pasado.
Delcy Rodríguez se comprometió a lograr el retorno de Maduro y su esposa
La presidenta interina dijo que se mantiene tal cual el plan de gobierno como lo delineó Nicolás Maduro
Rodríguez aseguró que no hay lugar a dudas, ni a incertidumbres, sobre el programa de Gobierno que se desarrolla en Venezuela. “Aquí no hay niveles de incertidumbre, aquí manda el pueblo venezolano. Y hay un gobierno, el del presidente Nicolás Maduro (…) ¡Sigamos marchando juntos, sigamos marchando unidos, garantizando la felicidad, garantizando la vida, garantizando el futuro, garantizando la paz!”, exclamó durante una actividad comunitaria en el estado de Miranda (centro) transmitido por la cadena de televisión Telesur.
Aseveró que el pueblo venezolano puede contar con su compromiso y lealtad: “No vamos a descansar ni un minuto hasta tener de vuelta al presidente, a la primera combatiente (primera dama), no vamos a descansar, lo juramos”, enfatizó. “Hace un año (el 10 de enero de 2025) juramos con el presidente Maduro (cuando comenzó su tercer mandato), y hoy, un año más tarde, estamos jurando por su libertad”, puntualizó Rodríguez.
El gobierno de Venezuela promete el retorno de Nicolás Maduro
Además, precisó que la unidad nacional en torno a lo que denominó el “rescate” de Maduro, será fundamental: “Lo vamos a rescatar, claro que sí. Con la unidad de nuestro pueblo lo vamos a rescatar”, reiteró. Dijo que su Gobierno, en cuanto a gestión política, mantiene y desarrolla las siete líneas de acción que dejó el presidente Maduro durante el ejercicio de su gestión. En tanto, la presidenta encargada anunció que las autoridades venezolanas continuarán desplegadas “para garantizar la protección y atención a nuestro pueblo”.
El pasado 3 de enero, fuerzas militares estadounidenses ingresaron ilegalmente a territorio venezolano y bombardearon Caracas y otras tres ciudades del centro del país. El ataque militar condujo a la captura ilegal del presidente Maduro y de su esposa Cilia Flores, quienes ahora comparecen ante tribunales estadounidenses en Estados Unidos.