Venezuela declaró el Estado de Conmoción Exterior para buscar y capturar ciudadanos

Lo que genera preocupación y temor en los venezolanos es que permite al gobierno la movilización inmediata de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y usar todo su potencial posible como poder nacional.

La duración de esta medida será de 90 días, con la posibilidad de extenderse otro período más, según la Constitución de Venezuela.

El polémico decreto de Venezuela para capturar ciudadanos

El decreto habilitó mecanismos de búsqueda y detención de personas sospechadas de promover o apoyar el ataque de Estados Unidos que terminó con la captura de Nicolás Maduro en la madrugada del sábado.

El texto expresa: "Los órganos de Policía nacionales, estatales y municipales deberán emprender de manera inmediata la búsqueda y captura en todo el territorio nacional de toda persona involucrada en la promoción o apoyo del ataque armado de Estados Unidos contra el territorio de Venezuela".

Nicolás Maduro new york fox news Nicolás Maduro fue detenido en Venezuela en la madrugada del sábado y llevado a Estados Unidos donde fue imputado por narcoterrorismo. Foto: Fox News.

Además, establece la militarización momentánea de los servicios públicos, la industria petrolera y las industrias básicas, de donde los empleados pasarán a formar parte del régimen militar temporalmente.

Tras el decreto emitido por la presidenta interina de Venezuela, el Ejército está autorizado para dictar cualquier medida que considere necesaria para restablecer la normalidad del país.