Venezuela declaró el Estado de Conmoción Exterior para buscar y capturar ciudadanos

Venezuela permanece en Estado de Conmoción Exterior en todo el territorio tras ser declarado por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, quien apuntó nuevamente contra el operativo de Estados Unidos que terminó con la captura de Nicolás Maduro. Esto permite buscar y capturar a ciudadanos de manera expedita.
Se trata de medidas excepcionales en seguridad, economía política y social, en un contexto que el chavismo denominó como un escenario de hostilidad externa sin precedentes. El texto tiene fecha del sábado, con la firma del líder del chavismo Nicolás Maduro, lo que deja en evidencia que el documento ya estaba listo para su ejecución.
Este decreto de Estado de Conmoción Exterior calificó la captura de maduro como un hecho de grave violación de la integridad territorial, soberanía e independencia de la nación, además de una infracción del Derecho Internacional.
Lo que genera preocupación y temor en los venezolanos es que permite al gobierno la movilización inmediata de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y usar todo su potencial posible como poder nacional.
La duración de esta medida será de 90 días, con la posibilidad de extenderse otro período más, según la Constitución de Venezuela.
El polémico decreto de Venezuela para capturar ciudadanos
El decreto habilitó mecanismos de búsqueda y detención de personas sospechadas de promover o apoyar el ataque de Estados Unidos que terminó con la captura de Nicolás Maduro en la madrugada del sábado.
El texto expresa: "Los órganos de Policía nacionales, estatales y municipales deberán emprender de manera inmediata la búsqueda y captura en todo el territorio nacional de toda persona involucrada en la promoción o apoyo del ataque armado de Estados Unidos contra el territorio de Venezuela".
Además, establece la militarización momentánea de los servicios públicos, la industria petrolera y las industrias básicas, de donde los empleados pasarán a formar parte del régimen militar temporalmente.
Tras el decreto emitido por la presidenta interina de Venezuela, el Ejército está autorizado para dictar cualquier medida que considere necesaria para restablecer la normalidad del país.