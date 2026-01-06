La Iglesia argentina se sumó al pedido del Papa para que se garantice la soberanía de Venezuela

arzobispo de venezuela Jesús González de Zárate, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana. Foto: Conferencia Episcopal Venezolana.

El mensaje de la Conferencia Episcopal Argentina a la Iglesia de Venezuela

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) le expresó a los obispos de Venezuela su “acompañamiento” y remarcó la necesidad de una oración “para este tiempo que vive el país hermano”.

“A través de usted queremos hacerle llegar a la Iglesia y al pueblo venezolano el saludo y la cercanía de la Iglesia que peregrina en Argentina”, expresó la misiva del Episcopado dirigida a monseñor Jesús González de Zárate, presidente de la CEA venezolana.

Imagen-ARG-Ejecutiva-5Febrero2024 Comité ejecutivo de la Conferencia Episcopal Argentina: Raúl Pizarro, César Fernández, Marcelo Colombo y Ángel Rossi.

“Con el papa León XIV recordamos que el bien del querido pueblo venezolano debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración, garantizando la soberanía del país, asegurando el estado de derecho inscripto en la Constitución, respetando los derechos humanos y civiles de todos y cada uno, con especial atención a los más pobres que sufren a causa de la difícil situación económica”, continuó.

Y cerró: “Estamos a su lado en estos tiempos complejos, los acompañamos en el afecto y comprometemos nuestra oración y la de nuestras comunidades pidiendo al Señor, por intercesión de nuestra Madre, que brille en la mente y en los corazones la mansa luz del Pesebre donde encontramos al Niño que nos trae la paz y la justicia nos permite la verdadera reconciliación”.