La Iglesia argentina se sumó al pedido del Papa para que se garantice la soberanía de Venezuela

Con el mismo tono que empleó el papa León XIV durante el Ángelus del domingo, la Iglesia Católica argentina expresó este martes su anhelo de que en Venezuela se garantice la soberanía luego de los acontecimientos relacionados con la captura de Nicolás Maduro.
La Conferencia Episcopal Argentina presidida por el arzobispo de Mendoza Marcelo Colombo envió un mensaje de solidaridad a los obispos de Venezuela
La Conferencia Episcopal Argentina (CEA), que es presidida por el arzobispo de Mendoza Marcelo Colombo, dio a publicidad una carta que envió a los obispos de Venezuela. En esa nota se hace referencia a la situación que se vive en el país caribeño.
El documento de la Iglesia fue firmado, además de Colombo, por Ángel Rossi y César Fernández, azobispos de Córdoba y Jujuy y por el secretario de la conferencia, Raúl Pizarro.
El mensaje de la Conferencia Episcopal Argentina a la Iglesia de Venezuela
La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) le expresó a los obispos de Venezuela su “acompañamiento” y remarcó la necesidad de una oración “para este tiempo que vive el país hermano”.
“A través de usted queremos hacerle llegar a la Iglesia y al pueblo venezolano el saludo y la cercanía de la Iglesia que peregrina en Argentina”, expresó la misiva del Episcopado dirigida a monseñor Jesús González de Zárate, presidente de la CEA venezolana.
“Con el papa León XIV recordamos que el bien del querido pueblo venezolano debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración, garantizando la soberanía del país, asegurando el estado de derecho inscripto en la Constitución, respetando los derechos humanos y civiles de todos y cada uno, con especial atención a los más pobres que sufren a causa de la difícil situación económica”, continuó.
Y cerró: “Estamos a su lado en estos tiempos complejos, los acompañamos en el afecto y comprometemos nuestra oración y la de nuestras comunidades pidiendo al Señor, por intercesión de nuestra Madre, que brille en la mente y en los corazones la mansa luz del Pesebre donde encontramos al Niño que nos trae la paz y la justicia nos permite la verdadera reconciliación”.