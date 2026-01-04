El papa León XIV pidió a Estados Unidos que respete la soberanía de Venezuela

edgar peña parra obispo de venezuela El arzobispo venezolano Edgar Peña Parra es el actual “número dos” de la Secretaría de Estado del Vaticano. Foto: Vaticano.

El Papa pidió por los más vulnerables

Asimismo, según la Agencia Noticias Argentinas, hizo un llamado especial a no descuidar los derechos humanos y civiles, poniendo el foco en los sectores más vulnerables que padecen la crisis económica.

El Papa, de origen estadounidense pero con una fuerte impronta latinoamericana por su labor misionera en Perú, pidió la intercesión de la Virgen de Coromoto por el futuro de la nación caribeña.

La postura de León XIV mantiene la línea de cautela y diálogo que ha caracterizado su gestión desde su elección en mayo pasado.

En diciembre, durante su regreso de una visita a Líbano, el pontífice ya había marcado distancia de las amenazas militares de Donald Trump al sostener que “siempre es mejor buscar maneras de diálogo o presión, quizá presiones económicas, pero buscando otra manera para cambiar”.

Esta búsqueda de una transición pacífica incluso había sido agradecida públicamente por el propio Maduro meses atrás.

El Vaticano sigue de cerca la crisis no solo por la vocación diplomática del Papa, sino por el peso de figuras clave en su administración, como el arzobispo venezolano Edgar Peña Parra, actual “número dos” de la Secretaría de Estado.

Mientras la comunidad internacional debate la legalidad de la intervención, la Santa Sede refuerza su pedido de una salida que evite mayores sufrimientos a la población y respete la autodeterminación venezolana.