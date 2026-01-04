La Argentina de Javier Milei y otros 9 países rechazaron participar de una declaración conjunta para condenar la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.
Javier Milei bloqueó la condena unánime de la CELAC a la detención de Nicolás Maduro
La reunión de urgencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), por la captura de Nicolás Maduro, acabó sin una declaración conjunta
En una reunión de urgencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), convocada por Gustavo Petro, el canciller argentino Pablo Quirno dejó clara la posición de Argentina, que apoya el accionar del gobierno de Donald Trump.
El encuentro, realizado por videoconferencia, tenía como fin fijar una posición crítica frente a la intervención estadounidense en Venezuela; sin embargo, las diferencias entre países latinoamericanos quedaron al descubierto.
A fin de cuentas, el rechazo a la operación de Estados Unidos que terminó con la detención de Maduro y su esposa- quienes escucharán cargos este lunes- solo fue apoyado por Colombia, Brasil, Chile, México, España y Uruguay.
Argentina encabezó el apoyo a Estados Unidos
El canciller Pablo Quirno fue uno de los más firmes a la hora de oponerse a un comunicado de condena. Lo siguieron Paraguay, Perú, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, República Dominicana y Trinidad y Tobago.
Por el contrario, estos países están trabajando, con Javier Milei a la cabeza, para dar a conocer un comunicado alternativo en respaldo de la actuación estadounidense para la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, actualmente acusados en Nueva York por narcoterrorismo y otros delitos federales.
La postura adoptada por la Argentina fue evidenciada en redes sociales mediante una publicación del propio Quirno, quien rechazó el comunicado liderado por Colombia: “La dictadura narcoterrorista en Venezuela llega a su fin y el pueblo venezolano expulsado de su país festeja en las calles de nuestras capitales, es lo que realmente importa”.
Y agregó: “Si tan solo el Presidente de Colombia se diera cuenta de eso en vez de intentar hablar en nombre de una ‘mayoría de población’ ficticia…”.