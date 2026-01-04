Javier Milei bloqueó la condena unánime de la CELAC a la detención de Nicolás Maduro

milei trump

A fin de cuentas, el rechazo a la operación de Estados Unidos que terminó con la detención de Maduro y su esposa- quienes escucharán cargos este lunes- solo fue apoyado por Colombia, Brasil, Chile, México, España y Uruguay.

Argentina encabezó el apoyo a Estados Unidos

El canciller Pablo Quirno fue uno de los más firmes a la hora de oponerse a un comunicado de condena. Lo siguieron Paraguay, Perú, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, República Dominicana y Trinidad y Tobago.

Por el contrario, estos países están trabajando, con Javier Milei a la cabeza, para dar a conocer un comunicado alternativo en respaldo de la actuación estadounidense para la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, actualmente acusados en Nueva York por narcoterrorismo y otros delitos federales.

La postura adoptada por la Argentina fue evidenciada en redes sociales mediante una publicación del propio Quirno, quien rechazó el comunicado liderado por Colombia: “La dictadura narcoterrorista en Venezuela llega a su fin y el pueblo venezolano expulsado de su país festeja en las calles de nuestras capitales, es lo que realmente importa”.

Y agregó: “Si tan solo el Presidente de Colombia se diera cuenta de eso en vez de intentar hablar en nombre de una ‘mayoría de población’ ficticia…”.