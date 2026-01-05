La gestión Milei elimina el Programa Hogar y lo reemplaza por nuevo esquema de subsidio

El gobierno nacional de Javier Milei eliminó el Programa Hogar y lo reemplaza por un nuevo esquema con la creación del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Los beneficiarios del ahora ex plan deben inscribirse nuevamente si desean seguir recibiendo la ayudan para la compra de garrafas de gas.
La Secretaría de Energía explicó que el subsidio del Programa Hogar se aplicará directamente como descuento en la compra de la garrafa, utilizando medios de pago virtuales. De esta manera los pagos no se harán mediante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) bajo dicho concepto.
Los beneficiarios del ahora ex Programa Hogar contarán con un plazo de seis (6) meses para inscribirse (deben hacerse en la web de la Secretaría Energía) en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), garantizando durante ese periodo la continuidad de la asistencia mientras se completa la migración al nuevo esquema.
Una vez finalizado ese proceso, el Programa Hogar será dado de baja de manera definitiva y los usuarios quedaran incluidos en el régimen general de los subsidios energéticos.
Si bien el Programa Hogar pagaba un monto fijo a través de la ANSES, ahora el nuevo esquema establece que el subsidio se aplicará como un descuento en el precio de la garrafa comprando con medios virtuales. Aún no se precisaron los detalles sobre su implementación ni el porcentaje exacto del beneficio.
A través del Decreto 943/2025, el gobierno nacional convalida el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) para los consumos residenciales de electricidad, gas natural, gas propano por redes y garrafas de gas licuado del petróleo (GLP) de 10kg en toda la República Argentina.
De acuerdo a los ingresos de las familias, patrimonio y condición socioeconómica, ahora solo existirán dos categorías:
- Hogares sin subsidio
- Hogares con subsidio
Inscripciones para el nuevo Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados
A partir del 2 de enero, los beneficiarios del ex Programa Hogar deberán inscribirse para acceder al beneficio de descuento sobre el costo de la garrafa de gas.
Los hogares, considerando en conjunto a los integrantes del mismo, deberán tener ingresos netos menores a tres canastas básicas totales para un hogar tipo 2 según el INDEC: desde noviembre del 2025 $3.771.987 ($1.257.329 x 3).
También están incluidos los hogares que, además de no cumplir las condiciones para formar parte del segmento de mayores ingresos, tienen:
- Un integrante con Certificado de Vivienda expedido por el ReNaBap
- Un integrante del hogar posea Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur
- Un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD)
Para registrarse y poder acceder al subsidio de gas envasado (ex Programa Hogar) se debe contar con:
- Número de CUIL de todos los mayores de 18 años del hogar
- Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular
- Dirección de correo electrónico
La inscripción a la nueva versión del Programa Hogar ya inició y se hace exclusivamente por internet. Vale aclarar que el trámite es personal y sin intermediarios.