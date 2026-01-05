La gestión Milei elimina el Programa Hogar y lo reemplaza por nuevo esquema de subsidio

Una vez finalizado ese proceso, el Programa Hogar será dado de baja de manera definitiva y los usuarios quedaran incluidos en el régimen general de los subsidios energéticos.

Si bien el Programa Hogar pagaba un monto fijo a través de la ANSES, ahora el nuevo esquema establece que el subsidio se aplicará como un descuento en el precio de la garrafa comprando con medios virtuales. Aún no se precisaron los detalles sobre su implementación ni el porcentaje exacto del beneficio.

El gobierno nacional creo un nuevo Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados y ahora los beneficiarios del ex Programa Hogar deben inscribirse nuevamente si desean seguir recibiendo asistencia para la compra de garrafas de gas.

A través del Decreto 943/2025, el gobierno nacional convalida el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) para los consumos residenciales de electricidad, gas natural, gas propano por redes y garrafas de gas licuado del petróleo (GLP) de 10kg en toda la República Argentina.

De acuerdo a los ingresos de las familias, patrimonio y condición socioeconómica, ahora solo existirán dos categorías:

Hogares sin subsidio

Hogares con subsidio

Inscripciones para el nuevo Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados

A partir del 2 de enero, los beneficiarios del ex Programa Hogar deberán inscribirse para acceder al beneficio de descuento sobre el costo de la garrafa de gas.

Los hogares, considerando en conjunto a los integrantes del mismo, deberán tener ingresos netos menores a tres canastas básicas totales para un hogar tipo 2 según el INDEC: desde noviembre del 2025 $3.771.987 ($1.257.329 x 3).

También están incluidos los hogares que, además de no cumplir las condiciones para formar parte del segmento de mayores ingresos, tienen:

Un integrante con Certificado de Vivienda expedido por el ReNaBap

Un integrante del hogar posea Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur

Un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD)

Para registrarse y poder acceder al subsidio de gas envasado (ex Programa Hogar) se debe contar con:

Número de CUIL de todos los mayores de 18 años del hogar

Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular

Dirección de correo electrónico

La inscripción a la nueva versión del Programa Hogar ya inició y se hace exclusivamente por internet. Vale aclarar que el trámite es personal y sin intermediarios.