Ex Programa Hogar: cómo saber si puedes acceder al beneficio

Inscripción al ReSEF: Es obligatorio registrarse en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF).

Sin gas natural: El domicilio no debe contar con conexión a la red de gas natural. Si el sistema detecta red en tu zona, el subsidio se bloquea.

Tope de ingresos: El ingreso total del grupo familiar no puede superar las 3 Canastas Básicas Totales (CBT). Este dato es cruzado automáticamente por ARCA (ex AFIP) y ANSES.

Patrimonio: No poseer embarcaciones, aeronaves, más de dos inmuebles o un auto con menos de tres años de antigüedad (salvo excepciones por discapacidad).

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Tienen prioridad absoluta las familias que cuenten con un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD), excombatientes de Malvinas o beneficiarios con certificado del ReNaBaP.

Ex Programa Hogar: ¿Cuánto se cobra y cuántas garrafas cubre en mayo?

De cara a los meses de mayor demanda estacional por el invierno, el nuevo esquema establece que entre abril y septiembre se otorgará el subsidio equivalente a dos garrafas mensuales. Durante el resto del año, se cubrirá una unidad por mes.

Con el monto fijado en $9.593 por garrafa, una familia aprobada recibirá este mes un reintegro total cercano a los $19.000, lo que representa un alivio significativo frente a los precios de mercado del gas envasado.

Programa Hogar (1).jpg Con el monto fijado en $9.593 por garrafa, una familia aprobada recibirá este mes un reintegro total cercano a los $19.000.

Paso a paso: Cómo anotarse y consultar con DNI

La Secretaría de Energía confirmó que el plazo límite para reempadronarse y registrar la declaración jurada vence en junio de 2026. Para gestionar el beneficio debés seguir estos pasos:

Ingresá al sitio oficial argentina.gob.ar/subsidios o desde la aplicación Mi Argentina.

Completá la declaración jurada con los datos de tu hogar e ingresos.

Para consultar el estado del trámite y verificar si ya fuiste admitido, podés ingresar a Mi ANSES con tu Clave de la Seguridad Social y revisar el apartado de cobros con tu número de DNI.

Para que el reintegro de $9.593 impacte de forma inmediata en tu cuenta, las compras deben realizarse en los comercios adheridos utilizando las billeteras virtuales oficiales de BNA+ (Banco Nación) o la plataforma MODO con sus bancos asociados. El beneficio no es retroactivo, por lo que comenzarás a percibirlo una vez que tu solicitud sea validada.