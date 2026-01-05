El efecto Venezuela en el petróleo, el dólar y la economía analizado desde Mendoza

Petroleo en venezuela, estados unidos El petróleo, en el centro de la escena mundial por la situación de Venezuela.

En tanto, hay cautela entre los analistas acerca de la reacción de los mercados a partir de este lunes, tanto sobre la cotización del dólar como de bonos y acciones. Por ahora, se habla de un efecto neutro.

La economía, entre cautela y expectativa por la transición en Venezuela

"Algunos no ven riesgo en el precio del petróleo, para otros juegan las tensiones geopolíticas. Como no está clara la transición en Venezuela; eso puede hacer ruido", opinó el economista Iván Cachanosky, de Fundación Libertad y Progreso.

Siguiendo esa lógica, Nicolás Aroma, del Centro de Economía y Finanzas de Mendoza, plantea dos vertientes.

A criterio de Aroma, "esta semana sabremos si pesa más la cuestión geopolítica o lo que pase con el mercado del petróleo. No hay un riesgo latente de crisis, sino al contrario, todo apunta a una sobreproducción".

Respecto a Argentina, el economista descarta inflación de costos, aunque advierte volatilidad. "En el dólar se mezcla con algo interno, como la modificación en las bandas cambiarias, para lo cual el gobierno está cediendo con la inflación", remarcó.

Por otra parte, su colega Fernando Galante, de Chimpay Inversiones, descree que los mercados acusen impacto.

"Llevará tiempo recomponer el daño que hizo Nicolás Maduro a la producción petrolera de Venezuela, que es el 1% mundial. Hay exceso de petróleo y la OPEC viene controlando la oferta, aunque puede haber algo de volatilidad en la apertura", anticipó.

Nicolás Maduro portada Nicolás Maduro fue capturado y trasladado de los Estados Unidos, donde lo acusan de narcoterrorismo.

Respecto al peso de la geopolítica, Galante descartó que incida, dada, a su juicio, la falta de reacción de China y Rusia.

Precio del petróleo e inversiones: ¿qué puede ocurrir si baja?

Lo cierto es que el barril de crudo WTI, referencia en EE.UU., viene en baja desde U$S60. Y más allá del superávit de Argentina en exportaciones, algunos analistas creen que si llegara a 50 puede condicionar futuras inversiones.

¿Por qué puede bajar? Simplemente por una mayor oferta desde Venezuela. En año electoral, le sirve a Donald Trump para mantener controlados los precios de combustibles en EE.UU.

Eso no ha pasado en Argentina donde -más allá del "micropricing" de YPF- el menor precio del barril de petróleo no se trasladó a los surtidores.

petroleo vaca muerta.jpg El mercado del petróleo puede tener algunos cambios si la situación en Venezuela se modifica. Imagen ilustrativa.

¿Qué pasa en las cuencas cuyanas? "La situación es complicada, con un precio muy bajo y nuevos operadores al filo en costos. Ni siquiera se mantiene la producción, no llegan inversiones y se sigue ajustando el personal, con lo cual si el petróleo no sube las cuentas no cierran", reseñó Hugo D'Agostino, de Camespe (Cámara de Servicios Petroleros).

El panorama, según los proveedores, muestra que las petroleras se apalancan financieramente con sus contratistas, vía pagos a 90 días. Y con deudas que se arrastran desde mediados del 2025, con lo cual que baje el precio puede agravar el cuadro.

Para el ex secretario de Energía, Emilio Apud, en principio "la salida de Nicolás Maduro no significará gran impacto en los países de Latinoamérica, excepto Cuba. Y para producir más petróleo necesitará invertir unos 50.000 millones de dólares y al menos 5 o 10 años, con Estados Unidos como principal beneficiario".