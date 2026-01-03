China y otras potencias reaccionaron ante la captura de Maduro por parte de EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este lunes que su par venezolano, Nicolás Maduro, sería “inteligente” si eligiera dejar el poder Donald Trump venía amenazando con intervenir en Venezuela. En las últimas horas lo hizo, y aseguró que se viene una época de libertad en ese país. Imagen ilustrativa.

La respuesta de China ante la detención de Maduro

Por supuesto, la otra gran potencia global no tardó en dar su perspectiva: “China está profundamente conmocionada y condena enérgicamente el flagrante uso de la fuerza por parte de Estados Unidos contra un Estado soberano y la acción emprendida contra su presidente", reza el comunicado que emitió el Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno de Xi Xinping poco antes del mediodía de este sábado.

"Estos actos hegemónicos de Estados Unidos violan gravemente el derecho internacional y la soberanía de Venezuela, y amenazan la paz y la seguridad en la región de América Latina y el Caribe. China se opone firmemente a ello", añadió el mensaje.

Y recomendó: "Instamos a Estados Unidos a acatar el derecho internacional y los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, y a dejar de vulnerar la soberanía y la seguridad de otros países”.

rusia china estados unidos efe 1 El presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente chino, Xi Jinping, en Pekín, China. Crédito: EFE/ Sergey Bobylev /Sputnik /Kremlin Pool.

Rusia, aliada estratégica de China, fue en la misma línea, aunque con énfasis en la defensa de Maduro. “Ante los informes confirmados sobre la presencia en Estados Unidos del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, instamos enérgicamente al liderazgo estadounidense a reconsiderar su postura y a liberar al presidente legítimamente electo de un país soberano y a su esposa. Destacamos la necesidad de generar condiciones para resolver cualquier cuestión existente entre Estados Unidos y Venezuela mediante el diálogo”.

Europa, entre el apoyo y la crítica

En Europa la respuesta fue diversa. Mientras que algunos gobiernos, como el de la italiana Giorgia Meloni, apoyaron la operación, otros, como el del socialista español Pedro Sánchez, la condenaron.

En Alemania, el canciller alemán Friedrich Merz pidió una transición ordenada en Venezuela, sin condenar la operación que capturó a Maduro y lo trasladó a Nueva York. Merz aseguró que el ahora exmandatario "llevó a su país a la ruina” y negó la legitimidad de las últimas elecciones.

Para el gobierno alemán, Maduro formó “alianzas impías en todo el mundo” y se involucró con el narcotráfico. La prioridad, enfatizó el canciller Merz, es lograr una transición ordenada “hacia un gobierno legitimado por elecciones” y sin desestabilizar la zona.

En Francia, Emmanuel Macron consideró que "la transición que viene debe ser pacífica, democrática y respetuosa de la voluntad del pueblo venezolano. Esperamos que el presidente Edmundo González Urrutia, elegido en 2024, pueda garantizar esta transición lo antes posible”.

macron-guerra-ucrania-efe Emmanuel Macron junto a Donald Trump. Imagen ilustrativa.

El primer ministro británico Keir Starmer fue cauto. “Quiero establecer primero los hechos. Quiero hablar con el presidente Trump. Quiero hablar con los aliados. Puedo ser absolutamente claro en que no estuvimos involucrados... y siempre digo y creo que todos deberíamos respetar el derecho internacional”, señaló en una declaración a los medios de su país.

La derechista italiana Meloni escribió en las redes: "En coherencia con la histórica posición de Italia, el gobierno considera que la acción militar externa no es el camino a seguir para poner fin a los regímenes totalitarios, pero al mismo tiempo estima legítima una intervención de carácter defensivo frente a ataques híbridos contra su propia seguridad, como en el caso de entidades estatales que alimentan y favorecen el narcotráfico".

Giorgia Meloni.jpg Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia.

En cambio el español Pedro Sánchez tuvo otro punto de vista. "España no reconoció al régimen de Maduro. Pero tampoco reconocerá una intervención que viola el derecho internacional y empuja a la región a un horizonte de incertidumbre y belicismo. Pedimos a todos los actores que piensen en la población civil, que respeten la Carta de Naciones Unidas y que articulen una transición justa y dialogada", comentó.

Brasil, atento

En Sudamérica, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula Da Silva -quien ha sido crítico con Maduro-, advirtió sin embargo que “los bombardeos en territorio venezolano y la captura de su presidente cruzan una línea inaceptable".

joe biden-lula da silva - brasil.webp El presidente de Brasil, Lula da Silva.

"Estos actos -continuó Lula- representan una grave afrenta a la soberanía de Venezuela y otro precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional”.