Así vivió Donald Trump la detención de Nicolás Maduro y el ataque a Venezuela en tiempo real

Las fotos del detrás de escena fueron difundidas a través de la red social Truthsocial.com, que es propiedad de Donald Trump, y muestran al primer mandatario de Estados Unidos rodeado de asesores y colaboradores, todos atentos a la operación Resolución Absoluta que recayó sobre Caracas.

Trump-Venezuela Donald Trump y colaboradores mientras Estados Unidos atacaba la capital de Venezuela y detenía a Nicolás Maduro y a la esposa para trasladarlos a Nueva York.

Durante la conferencia de prensa ofrecida pasadas las 13 de Argentina, Donald Trump detalló que monitoreó el desarrollo de la maniobra militar a través de un sistema audiovisual: "Fue como verlo todo por televisión. Fueron movimientos rápidos y precisos", señaló.