Inicio Política Nicolás Maduro
Impacto internacional

Así vivió Donald Trump la detención de Nicolás Maduro y el ataque a Venezuela en tiempo real

La Casa Blanca difundió, a través de la red social de Donald Trump, imágenes de cómo vivió la trastienda del operativo militar que derivó en la detención de Nicolás Maduro y de la esposa

Diario UNO
Por Diario UNO [email protected]
Donald Trump y asesores observaron en tiempo real el ataque a Venezuela y la detención de Nicolás Maduro y la esposa. Imágenes: truthsocial.com

Donald Trump y asesores observaron en tiempo real el ataque a Venezuela y la detención de Nicolás Maduro y la esposa. Imágenes: truthsocial.com

La Casa Blanca publicó este sábado por la tarde imágenes que revelan cómo vivieron el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus colaboradores, la operación militar y ataque a gran escala en Venezuela que derivó en la detención de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

Las fotos del detrás de escena fueron difundidas a través de la red social Truthsocial.com, que es propiedad de Donald Trump, y muestran al primer mandatario de Estados Unidos rodeado de asesores y colaboradores, todos atentos a la operación Resolución Absoluta que recayó sobre Caracas.

Trump-Venezuela
Donald Trump y colaboradores mientras Estados Unidos atacaba la capital de Venezuela y detenía a Nicolás Maduro y a la esposa para trasladarlos a Nueva York.

Donald Trump y colaboradores mientras Estados Unidos atacaba la capital de Venezuela y detenía a Nicolás Maduro y a la esposa para trasladarlos a Nueva York.

Durante la conferencia de prensa ofrecida pasadas las 13 de Argentina, Donald Trump detalló que monitoreó el desarrollo de la maniobra militar a través de un sistema audiovisual: "Fue como verlo todo por televisión. Fueron movimientos rápidos y precisos", señaló.

TRUMP-CARACAS
La Casa Blanca difundió las imágenes de la trastienda presidencial de Estados Unidos durante el ataque a Venezuela a través de la red social de Donald Trump. Imágenes: truthsocial.com

La Casa Blanca difundió las imágenes de la trastienda presidencial de Estados Unidos durante el ataque a Venezuela a través de la red social de Donald Trump. Imágenes: truthsocial.com

A su turno, el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Caine, explicó a la prensa que la operación Resolución Absoluta fue planificada y ensayada durante varios meses por personal y equipamiento y aeronaves militares con los efectivos Delta Force, que capturó a Nicolás Maduro y a la esposa, Cilia Flores.

Actuaron más de 150 aeronaves como los cazas F-35, F-22, F-18, aviones de alerta temprana E-2 y bombarderos estratégicos B-1 en la etapa del despliegue sobre el espacio aéreo de Venezuela.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar