Donald Trump publicó la primera imagen de Nicolás Maduro detenido y esposado

Maduro preso

Las declaraciones de Donald Trump

Al mediodía de este sábado, Trump habló sobre el ataque al país caribeño y reveló que tanto Nicolás Maduro como Cilia Flores están viajando a Nueva York, donde serán procesados y juzgados por narcoterrorismo por la fiscalía general de Estados Unidos.

El mandatario estadounidense confirmó que querían actuar "hace 4 días, pero el mal tiempo lo impidió". Enfatizó que la residencia donde se alojaba Maduro era una "fortaleza".

El dictador venezolano y su esposa fueron llevados desde esa casa a un helicóptero que salió desde Caracas, para luego subirse a un buque de guerra estadounidense USS Iwo Jima, en aguas caribeñas.

trump mar a lago Donald Trump vio todo el operativo desde Mar a Lago, en Florida.

Trump elogió el trabajo del comando Delta, a cargo del operativo: "Hicieron un trabajo muy bueno, algo nunca antes visto. No hay otro país en el mundo que pueda hacer una maniobra así. Lo miré como si estuviese viendo un show de TV. La velocidad, fue increíble el trabajo que hicieron", comentó a Fox News.

El presidente de Estados Unidos vio todo el operativo en un salón especial, en Mar a Lago, en Florida, rodeado de un equipo de militares. "Lo miramos desde un cuarto, fue muy compleja la maniobra, el aterrizaje, la cantidad de helicópteros, los jets, teníamos todo. (Nuestros militares) entraron a lugares a los que no se podía entrar. En cuestión de segundos lo sacamos. No vi nunca nada así, lo vi en tiempo real, escuché la comunicación en el campo y fue increíble", detalló Donald Trump.