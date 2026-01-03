Para sorpresa del mundo entero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunicó este sábado que el dictador Nicolás Maduro fue capturado y sacado de Venezuela en un súper operativo que incluyó a las fuerzas norteamericanas.
Bomba: Donald Trump anunció que el dictador Nicolás Maduro fue capturado y sacado de Venezuela
El presidente Nicolás Maduro fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa, fuera del país”, posteó Donald Trump en su red Truth Social
El presidente Javier Milei fue uno de los primeros en celebrar la ofensiva estadounidense en contra de la postura que asumieron sus pares de Chile y Colombia, Gabriel Boric y Gustavo Petro respectivamente.
"Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa (Cilia Aldea Flores), fuera del país”, escribió en un mensaje en su red Truth Social, según publicó el sitio de noticias Infobae.
"Esta operación se realizó en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. Se proporcionarán detalles próximamente. Hoy a las 11:00 AM (16:00 GMT) habrá una conferencia de prensa en Mar-a-Lago”, sumó el líder norteamericano en su posteo en las redes sociales.
Trump habló de una operación brillante y planificada
"Fue una operación brillante. Ha habido mucha planificación y mucha gente y militares muy buenos”, reportó Donald Trump al diario The Nork Times en un breve diálogo.
“Venezuela rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos”, expresó un comunicado emitido por las autoridades de ese país a través de la televisión estatal.
El régimen de Nicolás Maduro consideró que esta "agresión amenaza la paz y estabilidad internacional, concretamente de América Latina y el Caribe, y pone en grave riesgo la vida de millones de personas”.
Por esta razón pidió que el pueblo se movilizara en repudio del ataque a gran escala sobre Caracas, donde este sábado a la madrugada se escucharon diferentes detonaciones después del sobrevuelo de aviones. Habitantes también reportaron ataques aéreos en Miranda, Aragua, La Guaira y las bases militares La Carlota y Fuerte Tiuna.
Las acciones previas de Estados Unidos contra el narcotráfico
La Casa Blanca activó desde septiembre pasado un enorme despliegue militar en el Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico desde Colombia y Venezuela, mientras reclamaba la salida de Maduro y sus aliados cercanos, a los que acusa de liderar un denominado Cartel de los Soles.
En un mensaje emitido en Navidad, el presidente de Estados Unidos aseguró que habían comenzado las acciones por tierra contra el narcotráfico y destacó una fuerte caída del tráfico marítimo.
Como parte de esta operación, bautizada Lanza del Sur, Washington ya destruyó casi 40 presuntas embarcaciones y matado a unos 110 de sus ocupantes y también ha ordenado decomisar petroleros sancionados que transporten crudo venezolano en su intento de ahogar económicamente al Ejecutivo en Caracas.
Chile y Colombia rechazaron la intervención militar de Estados Unidos
El presidente de Chile, Gabriel Boric, y su par colombiano, Gustavo Petro, condenaron las acciones militares de Estados Unidos en territorio venezolano y exigieron el cese inmediato de las hostilidades para priorizar una resolución diplomática al conflicto.
Ante el agravamiento de la situación, el mandatario chileno manifestó a través de sus canales oficiales: "Como Gobierno de Chile expresamos nuestra preocupación y condena por las acciones militares de Estados Unidos que se desarrollan en Venezuela y hacemos un llamado a buscar una salida pacífica a la grave crisis que afecta al país”.
En el mismo sentido, Petro rechazó la ofensiva y procedió al despliegue de fuerzas de seguridad en la zona fronteriza para resguardar la integridad de su territorio.
El jefe de Estado enfatizó su postura contra la injerencia externa al declarar que “el gobierno de Colombia rechaza la agresión a la soberanía de Venezuela y de América Latina”.
“Los conflictos internos entre los pueblos los resuelven los mismos pueblos en paz. Ese es el principio de la autodeterminación de los pueblos que es base del sistema de las Naciones Unidas”, sostuvo Petro sobre la captura de Maduro de parte de Donal Trump.