La vicepresidenta Delcy Rodríguez aseguró: "Estamos listos para defender Venezuela"

En su alocución llamó a los ciudadanos de Venezuela a contribuir para garantizar los servicios y las prestaciones del gobierno.

"Estamos llamando a la defensa de la vida. Porque los extremistas que han promovido esta acción la historia los va a juzgar. El pueblo venezolano está indignado por el secuestro del presidente y de la primera dama", señaló.

A continuación, resaltó: "Hay un único presidente en Venezuela y se llama Nicolás Maduro".

Por último, destacó: "Lo único que aceptaremos son relaciones de respeto y de relacionamiento internacional, luego del secuestro de Maduro".