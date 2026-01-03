La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, brindó una conferencia de prensa en donde declaró se oponen a la acción armada de Estados Unidos y aseguró, " estamos dispuestos a defender a nuestro país". Rodríguez se expresó en cadena nacional tras la detención del dictador Nicolás Maduro y su esposa, como resultado de una operación militar dirigida por el gobierno de Donald Trump.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez aseguró: "Estamos listos para defender Venezuela"
La vice de Nicolás Maduro afirmó que "nunca vamos a ser una colonia de Estados Unidos". Además llamó al pueblo a resistir la acción militar de Donald Trump
La dirigente del régimen llamó a la población a resistir la acción de Estados Unidos y enfatizó que no se resignarán a ser una colonia.
La cadena nacional del régimen de Nicolás Maduro
En su intervención, Rodríguez pidió la liberación de Maduro y de su esposa, de quienes reiteró que se desconoce su paradero.
En su alocución llamó a los ciudadanos de Venezuela a contribuir para garantizar los servicios y las prestaciones del gobierno.
"Estamos llamando a la defensa de la vida. Porque los extremistas que han promovido esta acción la historia los va a juzgar. El pueblo venezolano está indignado por el secuestro del presidente y de la primera dama", señaló.
A continuación, resaltó: "Hay un único presidente en Venezuela y se llama Nicolás Maduro".
Por último, destacó: "Lo único que aceptaremos son relaciones de respeto y de relacionamiento internacional, luego del secuestro de Maduro".