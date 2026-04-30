El gendarme Nahuel Gallo declara contra Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad en Venezuela

Participan de la acción judicial por violaciones a los derechos humanos la Fundación de Ayuda a las Democracias en Riesgo y el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD).

Nahuel Gallo - Aeropuerto Venezuela El gendarme Nahuel Gallo fue liberado el 1 de marzo último tras 448 días de detención ilegal en Venezuela.

Nahuel Gallo: "No voy a callarme frente al horror en Venezuela"

El gendarme argentino Nahuel Gallo estuvo preso de modo ilegal en Venezuela entre el 8 de diciembre de 2024 y el 1 de marzo último, cuando regresó a Buenos Aires. Sin causa judicial a la vista, el chavismo lo mantuvo preso por "espionaje y conspiración contra el régimen".

El 17 de abril último se había presentado ante la Justicia como víctima y querellante en los Tribunales porteños para dar su versión sobre los 448 días que estuvo detenido clandestinamente en Venezuela y las denigrantes condiciones de encierro que padeció no solamente él, sino otros presos del régimen.

Víctor, hijo de Nahuel Gallo, gendarme detenido en Venezuela Víctor, hijo del gendarme Nahuel Gallo, uno de los emblemas del reclamo de liberación del padre preso en Venezuela.

"No voy a quedarme callado", posteó en la red social X el gendarme Nahuel Gallo. "Por mí, por mi familia y por todos los que sufrieron este horror que no puede quedar impune”, dijo en referencia al cautiverio que sufrió a manos del chavismo entre diciembre de 2024 y marzo último cuando fue liberado y traído de regreso a Buenos Aires.

El gendarme Nahuel Gallo, querellante contra Maduro

Nahuel Gallo se reincorporó a las filas de la Gendarmería Nacional a poco de su retorno al país y de los chequeos médicos indispensables tras el tiempo de detención en Venezuela.

Se reunió con autoridades políticas y volvió a la vida familiar con la esposa, María Alexandra Gómez, quien reclamó su liberación y denunció la detención ilegal cada uno de los 448 días, y Víctor, el pequeño hijo de ambos.

nahuel gallo y patricia bullrich Nahuel Gallo con la senadora Patricia Bullrich.

Viajó a Catamarca, donde residen la madre y los hermanos, e impulsa desde Buenos Aires la causa judicial contra Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

También exigió la liberación del abogado rosarino Germán Giuliani, preso en Venezuela de modo ilegal.