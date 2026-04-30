Nahuel Gallo, el gendarme argentino que estuvo 448 días preso ilegalmente en Venezuela, declara este jueves contra Nicolás Maduro en un expediente judicial abierto en Buenos Aires por crímenes de lesa humanidad.
El gendarme Nahuel Gallo declara contra Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad en Venezuela
Nahuel Gallo expone en la Justicia porteña sobre sus 448 días de detención ilegal en Venezuela a manos de Nicolás Maduro y el régimen chavista
La audiencia comenzó a las 10 y Nahuel Gallo -quien fue parte del Escuadrón de Uspallata- prestará declaración testimonial ante el fiscal Carlos Stornelli quien lleva adelante la causa por crímenes de lesa humanidad contra el chavismo venezolano encarnado por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, entre otros jerarcas.
Participan de la acción judicial por violaciones a los derechos humanos la Fundación de Ayuda a las Democracias en Riesgo y el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD).
Nahuel Gallo: "No voy a callarme frente al horror en Venezuela"
El gendarme argentino Nahuel Gallo estuvo preso de modo ilegal en Venezuela entre el 8 de diciembre de 2024 y el 1 de marzo último, cuando regresó a Buenos Aires. Sin causa judicial a la vista, el chavismo lo mantuvo preso por "espionaje y conspiración contra el régimen".
El 17 de abril último se había presentado ante la Justicia como víctima y querellante en los Tribunales porteños para dar su versión sobre los 448 días que estuvo detenido clandestinamente en Venezuela y las denigrantes condiciones de encierro que padeció no solamente él, sino otros presos del régimen.
"No voy a quedarme callado", posteó en la red social X el gendarme Nahuel Gallo. "Por mí, por mi familia y por todos los que sufrieron este horror que no puede quedar impune”, dijo en referencia al cautiverio que sufrió a manos del chavismo entre diciembre de 2024 y marzo último cuando fue liberado y traído de regreso a Buenos Aires.
El gendarme Nahuel Gallo, querellante contra Maduro
Nahuel Gallo se reincorporó a las filas de la Gendarmería Nacional a poco de su retorno al país y de los chequeos médicos indispensables tras el tiempo de detención en Venezuela.
Se reunió con autoridades políticas y volvió a la vida familiar con la esposa, María Alexandra Gómez, quien reclamó su liberación y denunció la detención ilegal cada uno de los 448 días, y Víctor, el pequeño hijo de ambos.
Viajó a Catamarca, donde residen la madre y los hermanos, e impulsa desde Buenos Aires la causa judicial contra Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
También exigió la liberación del abogado rosarino Germán Giuliani, preso en Venezuela de modo ilegal.