La CGT desafía al Gobierno en un clima de máxima hostilidad

Omar Maturano.jfif Omar Maturano, de La Fraternidad. El gremio recibió una multa millonaria por el último paro.

El Ejecutivo argumenta que el gremio de maquinistas ferroviarios incumplió las normativas laborales durante el último paro general. Sin embargo, para la mesa chica de la central obrera, se trata de un "disciplinamiento" que busca asfixiar financieramente a los sindicatos que se oponen a la reforma laboral y a la Ley Bases.

"La respuesta a la movilización no puede ser la persecución financiera", señalaron fuentes gremiales, anticipando que la sanción será judicializada y llevada ante organismos internacionales como la OIT.

Mapa de la protesta y operatividad de seguridad

La movilización arranca en Buenos Aires a las 11 y contará con un despliegue logístico de gran escala por parte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro en organismos estatales para facilitar la marcha. Además de todos los gremios de la CGT se sumaron las dos CTA, organizaciones sociales, piqueteras y partidos de izquierda.

Ejes de concentración: las avenidas Independencia y Paseo Colón serán el punto de partida.

Destino final: el Monumento al Trabajo y las inmediaciones de la Plaza de Mayo.

Esquema de seguridad: el Ministerio de Seguridad ratificó que se aplicará el protocolo de orden público para evitar que los manifestantes ocupen la totalidad de la calzada.

Un reclamo que trasciende lo salarial

A diferencia de otras marchas centradas en la discusión de paritarias, la movilización de este año tiene un fuerte componente político. El lema "La Patria no se vende" resume una agenda que incluye el rechazo total a las privatizaciones y el reclamo por los fondos para obras sociales.

Los datos que manejan los equipos técnicos de la CGT indican una caída histórica en el consumo y un aumento sostenido en los niveles de desempleo en sectores como la construcción y la industria metalúrgica. Estos indicadores son los que, según los dirigentes, legitiman el plan de lucha.

El factor Mendoza y la proyección nacional

Aunque el epicentro de la tensión se sitúa en Buenos Aires, el impacto de la jornada se sentirá en todo el país. En Mendoza, las delegaciones locales de la CGT y las CTA han coordinado acciones de visibilización que reflejan la misma preocupación por la situación de las pymes regionales.

Con un Milei que no muestra señales de dar marcha atrás con sus decretos y una central obrera que se siente acorralada por multas, la tensión en la calle parece ser el único canal de comunicación vigente.