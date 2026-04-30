La pasividad no es neutral: el riesgo de "esperar a ver qué pasa" en un escenario de transición laboral

reforma laboral despido indemnizacion Para Castorino, el paro de este jueves no debería verse como algo aislado sino como un momento de transición en el sistema laboral argentino.

Desde mi experiencia en derecho del trabajo y en gestión de recursos humanos, estos momentos son los más complejos. Porque no hay reglas claras consolidadas. Hay reformas que avanzan, cuestionamientos judiciales abiertos, interpretaciones distintas y, sobre todo, mucha incertidumbre en la aplicación concreta de las normas.

El conflicto, entonces, no es la excepción. Es la consecuencia natural de un proceso de reacomodamiento. No se discuten solamente salarios o condiciones puntuales. Se está discutiendo el modelo.

La importancia del diagnóstico en medio de nuevas reglas de juego

Y en ese contexto, el derecho -como suele pasar- va detrás de los hechos. Primero se tensan las relaciones, después aparecen los criterios, y finalmente se estabilizan las reglas. Hoy estamos claramente en esa primera etapa.

Por eso me preocupa cuando veo empresas que siguen esperando “a ver qué pasa”. Porque en escenarios de transición, la pasividad no es neutral. Es riesgosa.

No alcanza con leer la ley. No alcanza con saber que hay cautelares o discusiones constitucionales en curso. Lo que realmente marca la diferencia es entender cómo impacta este contexto en la estructura concreta de cada organización.

Senado es Ley la Reforma Laboral (1) En marzo pasado se aprobó la Ley de Modernización Laboral en Argentina.

Cada decisión en materia de contratación, jornada, tercerización o desvinculación hoy tiene un nivel de exposición distinto al de hace un año. Y eso exige algo que muchas veces se posterga: diagnóstico.

Diagnóstico real, específico, sobre la propia empresa. Sobre su dotación, sus modalidades de contratación, sus riesgos y sus oportunidades dentro del nuevo esquema.

Cómo se paran las empresas frente a la incertidumbre

Porque la transición no se detiene. Va a seguir generando tensiones, conflictos y cambios.

La pregunta no es si el escenario se va a estabilizar. En algún momento lo hará. La pregunta es cómo llega cada empresa a ese momento.

Si llega ordenada, con estrategia, o si llega después de haber tomado decisiones improvisadas en medio de la incertidumbre.