El 30 de abril deja una imagen que, a mi criterio, no debería leerse como un hecho aislado. No estamos frente a un paro más ni frente a una movilización más. Estamos viendo, con bastante claridad, un momento de transición en el sistema laboral argentino.
La pasividad no es neutral: el riesgo de "esperar a ver qué pasa" en un escenario de transición laboral
La autora analiza la inestabilidad en las relaciones del trabajo como consecuencia de un reacomodamiento que obliga a las empresas a decidir entre la estrategia o la improvisación
La CGT decide movilizar sin paralizar completamente la actividad, mientras que algunos sectores, como los estatales, sí avanzan con medidas de fuerza. Esa diferencia no es menor. Muestra que incluso dentro del mundo sindical hay distintas formas de posicionarse frente a un escenario que todavía no termina de definirse.
Y ahí está el punto. No hay normalidad, pero tampoco hay ruptura total. Hay una situación intermedia. Inestable. En construcción.
Desde mi experiencia en derecho del trabajo y en gestión de recursos humanos, estos momentos son los más complejos. Porque no hay reglas claras consolidadas. Hay reformas que avanzan, cuestionamientos judiciales abiertos, interpretaciones distintas y, sobre todo, mucha incertidumbre en la aplicación concreta de las normas.
El conflicto, entonces, no es la excepción. Es la consecuencia natural de un proceso de reacomodamiento. No se discuten solamente salarios o condiciones puntuales. Se está discutiendo el modelo.
La importancia del diagnóstico en medio de nuevas reglas de juego
Y en ese contexto, el derecho -como suele pasar- va detrás de los hechos. Primero se tensan las relaciones, después aparecen los criterios, y finalmente se estabilizan las reglas. Hoy estamos claramente en esa primera etapa.
Por eso me preocupa cuando veo empresas que siguen esperando “a ver qué pasa”. Porque en escenarios de transición, la pasividad no es neutral. Es riesgosa.
No alcanza con leer la ley. No alcanza con saber que hay cautelares o discusiones constitucionales en curso. Lo que realmente marca la diferencia es entender cómo impacta este contexto en la estructura concreta de cada organización.
Cada decisión en materia de contratación, jornada, tercerización o desvinculación hoy tiene un nivel de exposición distinto al de hace un año. Y eso exige algo que muchas veces se posterga: diagnóstico.
Diagnóstico real, específico, sobre la propia empresa. Sobre su dotación, sus modalidades de contratación, sus riesgos y sus oportunidades dentro del nuevo esquema.
Cómo se paran las empresas frente a la incertidumbre
Porque la transición no se detiene. Va a seguir generando tensiones, conflictos y cambios.
La pregunta no es si el escenario se va a estabilizar. En algún momento lo hará. La pregunta es cómo llega cada empresa a ese momento.
Si llega ordenada, con estrategia, o si llega después de haber tomado decisiones improvisadas en medio de la incertidumbre.