La Cámara del Trabajo habilitó en pleno la reforma laboral y Javier Milei lo festejó

tuit milei reforma laboral

Por ahora, la reforma laboral sigue

Con esta resolución, el tribunal otorgó "efecto suspensivo" a la apelación presentada por el Estado. Esto significa que, mientras continúe el proceso judicial por la cuestión de fondo, las reformas en las indemnizaciones, el período de prueba y la jornada laboral vuelven a ser aplicables en todo el país.

Tras conocerse la noticia, el presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales para ratificar que la ley sancionada el pasado 27 de febrero sigue vigente. "No podrán detener el crecimiento que se viene para el país", aseguró el mandatario, quien compartió la novedad a través de una publicación de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Desde el Gobierno celebraron el fin de lo que consideraban una "obstaculización de las reformas necesarias" por parte de la central obrera.

La cautelar original, impulsada por el triunvirato que integran Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, sostenía que la reforma atentaba contra derechos adquiridos y vulneraba principios constitucionales de protección al trabajador. Pese al fallo de la Cámara, desde la CGT adelantaron que mantendrán la batalla judicial para cuestionar la constitucionalidad de la ley.

El festejo de Manuel Adorni

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2047378128750715209&partner=&hide_thread=false Intentaron frenarla: no lo lograron. La Cámara Laboral revocó la medida cautelar que suspendía la ley de Modernización Laboral. Fin. — Manuel Adorni (@madorni) April 23, 2026

"Intentaron frenarla: no lo lograron. La Cámara Laboral revocó la medida cautelar que suspendía la ley de Modernización Laboral. Fin", fue el mensaje en redes de Manuel Adorni.