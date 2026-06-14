Por el Rectorado de la UNCuyo Gabriel Fidel y Adriana García enfrentan una batalla sin margen para el error

elecciones uncuyo En las elecciones para rector de la UNCuyo, ningún candidato superó 50% de los votos, por lo que habrá segunda vuelta el 23 de junio próximo. Foto: UNCuyo.

Cuentan que Adriana García no perdió tiempo y el mismo jueves al mediodía citó a Javier Ozollo y Fernanda Bernabé a un conocido café de calle Sarmiento de Ciudad. Esa reunión era clave para mostrar gestos de acercamiento, y también era urgente porque esa misma noche la fórmula de Ozollo tenía una reunión con su militancia.

Cómo avanzan los acuerdos y la seducción para sumar respaldo

En ese café García habría comenzado con el proceso de seducción con ese sector del kirchnerismo y de Libres del Sur, para que respaldaran su candidatura, y no faltó quien recordara la remanida frase del peronismo, que marca que el que pierde una interna acompaña al que gana.

Ozollo- Bernabé La fórmula de Javier Ozollo y Fernanda Bernabé cosechó 18% de los votos, y un gran interrogante es si ese sector -más ligado al kirchnerismo y a Libres del Sur- ahora apoyará la candidatura de Adriana García.

Es más: hasta se habría reunido en privado con algunos decanos que apoyaron a Ozollo para sumar adeptos. Ella sabe que esto es una carrera contra el tiempo y mientras más se dilate la foto de respaldo y las declaraciones públicas en su favor, más dudas se generan sobre si ese respaldo es contundente o no.

Sin embargo, hasta este sábado esa foto no llegaba. "La negociación viene muy bien" decían con optimismo sus allegados. Pero la foto no aparece.

Al parecer hay algunas diferencias que aún no logran zanjarse. Tanto, que es muy probable que el mismo Ozollo pueda salir a respaldarla, a título personal, pero da la sensación de que no habría un pedido explícito a la militancia kirchnerista para que haga lo mismo.

Por su lado, la gente de Gabriel Fidel también teje acuerdos. Confían en que el perfil del votante de Farrando es muy similar a sus propios votantes y creen firmemente que esos radicales -aunque dolidos algunos por la dura interna que hubo con el espacio de la rectora Esther Sanchez- no votarían a una peronista en esta elección final.

farrando-y-estrella-candidatos uncuyo La fórmula de Ismael Farrando y Jimena Estrella se quedó con 15% de los votos, y habrá que ver si ese caudal ahora lo respalda a Gabriel Fidel.

Sin embargo, esos acuerdos finales aún no se ratifican. A Ismael Farrando es como si se lo hubiera tragado la tierra, no contesta llamadas ni WhatsApp . "Se ha tomado unos días para reflexionar", dicen los radicales que parecen darle el tiempo para que se decida a salir públicamente a dar el apoyo que necesitan. Del otro lado, los peronistas deslizan que sobre el ex decano de Derecho hay fuertes presiones.

El olor a "fin de ciclo" y la confianza de García

El peronismo que sostiene a Adriana García parece esta vez más envalentonado que nunca. Parten de la base de que 64% de los votantes de la UNCuyo rechazó al candidato del oficialismo, y agitan la idea de que en la comunidad universitaria hay "olor a fin de ciclo".

adriana garcia ana sisti encuentro plural elecciones uncuyop La dupla peronista de Adriana García y Ana Sisti pretende cosechar el respaldo no sólo del sector que votó a los kirchneristas, sino que se ilusiona con conquistar también a algún radical despechado.

Tanto es así, que la misma candidata asegura que el balotaje se va a dirimir "entre dos modelos de universidad y de gestión. Con Ana Sisti podemos mostrar que sabemos gestionar porque lo hicimos con nuestras facultades (NdR: Sisti fue decana de Educación y García de Filosofía y Letras) y gestionamos consensuando", marcó como fortaleza de su fórmula.

Para García, el hecho de que hubiera 4 fórmulas para competir por el rectorado de la UNCuyo fue positivo porque generó el debate necesario y, según su mirada, los resultados marcaron que hay una necesidad de alternancia. "Hasta el sector del radicalismo que no está con el oficialismo admite el deterioro de la gestión", disparó.

Cuando García marca que de llegar al rectorado pretende hacer una gestión de puertas abiertas, también parece hablarle a ese sector del radicalismo que puede no sentirse incluido en la propuesta de Gabriel Fidel.

Al parecer, su equipo también busca una reunión con Ismael Farrando, un radical con el que ella trabajó, ya que ambos fueron decanos en el mismo periodo.

Fidel confía en el respaldo de las facultades y apuesta a la autonomía universitaria

El actual vicerrector, Gabriel Fidel, parece confiado en que en el balotaje cosechará el 15% que obtuvo Farrando y se ampara en que con el ex contendiente lo une no sólo una camaradería universitaria, sino también el mismo perfil de votante que no dejaría que el peronismo retorne al rectorado.

flippini y gabriel fidel La fórmula de Gabriel Fidel y Flavia Filippini se quedó con 36,7% de los votos y ahora pretende seducir a ese voto radical que no la priorizó y a cierto sector progresista del peronismo.

Sabe que en la complejidad de la elección universitaria no se daría linealmente la suma matemática de 36,7% más ese 15% de Farrando, pero apuesta a mostrarse abierto a sumar propuestas de esa lista, e incluso se ilusiona con que cierto progresismo que respaldó a Ozollo esta vez pueda votarlo a él.

Pero además, en su entorno aseguran que tras la elección recibieron el apoyo de varias facultades, e incluso de intendentes del PJ interesados en su propuesta de expandir la oferta universitaria en sus departamentos.

"Creo que el votante universitario conoce mi carrera, sabe cómo gestiono y entiende que busco una universidad abierta, plural, pero con autonomía, sobre todo de la grieta política", definió Fidel, que no dudó en reconocer que su modelo de gestión se identifica con el de la ex rectora María Victoria Gómez de Erice, e incluso con el de Armando Betranou.

Fidel no esconde su militancia radical, pero sí toma distancia de esa grieta partidaria que nubla la política actual y cree que la universidad debe evitar que esa lógica la invada.

"La UNCuyo necesita de un liderazgo que le dé autonomía de esa grieta y eso se logra con pluralidad, incluyendo a perfiles que puedan aportar, aún cuando provengan de otros partidos, entendiendo que hay que romper con esa lógica y defender a la universidad", puntualizó.

El fantasma del ausentismo acecha al balotaje

Más allá de los respaldos que cada contendiente pueda cosechar, e incluso de los gestos de apoyo de los dirigentes que se quedaron afuera, para la segunda vuelta hay un fantasma al que todos parecen temerle: el ausentismo.

Pasa que para el martes 23 de junio ya habrá muchos estudiantes que no estén cursando y todos temen que justamente eso incida en que varios decidan no ir a votar, pese a que con eso tendrían la sanción de perder un turno en una mesa de examen.

A eso se suma que las facultades ya eligieron a sus decanos, lo que hace que este balotaje sea más o menos como una elección desdoblada, de esas que pierden adeptos justamente porque muchos ya acudieron a votar lo que les importaba, que eran las autoridades de sus facultades.

La lectura obligada entonces es ver a qué candidato perjudicaría más ese posible ausentismo.

En las filas de Adriana García tal vez se sienta más, si es que el sector del kirchnerismo no despliega la convocatoria que pudo tener en las elecciones del 9 de junio.

Por otro lado, si ese ausentismo se notara, es probable que el sector de la Franja Morada, que apoya abiertamente a Fidel, sí saque a relucir la estructura que tiene para llevar votantes a las distintas facultades.

Como fuere, habrá que ver cómo impacta en las urnas ese ausentismo, y si por alguna razón ideológica surge un alto voto en blanco.