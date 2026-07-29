Seguridad promovió la ley "antiaguantaderos" para eliminar búnker de delincuentes en Mendoza

"Esta ley tiene un objetivo muy claro: proteger a los vecinos y recuperar los barrios. Los espacios tienen que ser para la comunidad, no para los delincuentes”, dijo Rus.

“Este miércoles le daremos estado parlamentario al proyecto, y seguramente lo vamos a asignar al trabajo en comisiones. Después, vendrán funcionarios del Ministerio a explicar la ley en profundidad, y estimamos que en alrededor de 15 o 20 días estaremos dándole media sanción”, calculó Lombardi.

Casos testigo: la demolición de búnker en Guaymallén

Entre otros casos testigo: la demolición, a mediados de este mes, a cargo de la Municipalidad de Guaymallén, de una propiedad situada en el distrito El Sauce, que era utilizada por delincuentes como aguantadero.

"Allí también guardaban bienes robados y consumían drogas", explicaron las autoridades. "La demolición se realizó en coordinación con el Ministerio de Seguridad y Justicia del Gobierno provincial".

El objetivo de la ley "antiaguantaderos" es agilizar, en toda la provincia, los trabajos de tapiado o demolición de casas que son utilizadas por delincuentes con fines delictivos.

Otra demolición antidelito en Guaymallén.

El rol de los vecinos, explicó la ministra Mercedes Rus, es preponderante porque "muchos denuncian la existencia de esos lugares vinculados al delito, lo que nos advierte y obliga a hacer los trabajos de seguimiento e investigación para, finalmente, avanzar con la demolición o el cercado de esas propiedades".

Seis intervenciones de inmuebles afectados al delito ha realizado, en lo que va del año, la Municipalidad de Guaymallén, que se hizo cargo se hace cargo de los costos de la demolición y de toda la logística.

El convenio con el Ministerio de Seguridad ya ha sido firmado, además, con las municipalidades de Mendoza y Godoy Cruz.

También en Maipú se han ejecutado maniobras para desterrar inmuebles afectados a la actividad delictiva.