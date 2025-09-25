Inicio Política Marcos Calvente
Vivienda usurpada

Marcos Calvente demolió un aguantadero que una banda usaba para esconder objetos robados

La casa de Avellaneda y Quintana de Guaymallén estaba usurpada hace 2 años. Mercedes Rus contó que los ocupantes se dedicaban a robar y la usaban como búnker

Rosana Villegas
Rosana Villegas
El intendente Marcos Calvente avanzó con la demolición de una casa de Guaymallén que funcionaba como aguantadero de una banda de ladrones. 

Foto: Municipalidad de Guaymallén

En el barrio todos los vecinos sabían que la casa de Avellaneda y Quintana de Guaymallén era literalmente un "aguantadero". Esa vivienda había sido usurpada hace un par de años por una banda que se dedicaba a robar y era el búnker elegido para guardar los botines que conseguían en sus asaltos. Después de meses de investigar y tras dar con los dueños, el intendente Marcos Calvente y la ministra de Seguridad, Mercedes Rus avanzaron con su demolición.

“Con el Ministerio de Seguridad logramos desarticular a esa banda que funcionaba en este predio usurpado, sacar las personas que lo estaban habitando y avanzar con los actos administrativos y legales para poder llegar a esta instancia de demoleresta infraestructura que usaba esta banda para realizar hechos delictivos” resumió Calvente, mientras una máquina retroexcavadora tiraba abajo las paredes de la casa.

Según aportó la ministra Rus, la investigación que terminó con la demolición comenzó en mayo, cuando los efectivos de la Comisaría Novena identificaron a los ocupantes y lograron vincularlos con varios casos de robos.

Demolicion Guaymallén 1
La casa de Quintana y Avellaneda de Guaymall&eacute;n funcionaba como aguantadero de una banda de al menos 6 integrantes que se dedicaba a robar comercios en la zona.

Esa pesquisa derivó en una serie de allanamientos para reunir las pruebas necesarias. “Hay seis imputados vinculados con causas de robo y pudimos articular con la Municipalidad de Guaymallén, le pedimos colaboración desde el primer momento y el municipio ayudó cercando el lugar para que no fuera nuevamente usurpado”, contó la funcionaria.

De igual manera reconoció que esa causa no está cerrada y que habrían integrantes de la banda que aún no han sido detenidos.

Rus y Calvente en la demolición de Guaymallén
La ministra de Seguridad, Mercedes Rus y el intendente de Guaymall&eacute;n, Marcos Calvente en el momento en que se concretaba la demolici&oacute;n de la vivienda que hac&iacute;a de aguantadero de una banda delictiva.

"Seguimos esa causa porque lo que queremos es que, de una vez por todas, se les dé a los implicados una condena que los meta en la cárcel y que los saque de este circuito delictivo. Es cierto que no todos los imputados están detenidos", admitió.

Entre los integrantes de esa banda estarían los autores de robos a varios comercios de la zona, entre ellos una zapatería y una tienda. "De hecho, en uno de los allanamientos se encontraron las perchas de uno de los locales, y elementos robados a un café de calle Bandera Los Andes. Fueron varios los hechos", aportó Rus.

Cómo fue el trámite para avanzar con la demolición

Para llegar a la demolición la misma ministra se reunió el 6 de junio pasado con los titulares registrales de esa vivienda para explicarles la situación de esa casa.

"Los pudimos ubicar para contarles todo el trabajo que se había hecho y que era necesario tomar decisiones respecto a este inmueble. Era también un requerimiento de la municipalidad, porque obviamente esto afecta no solo lo urbanístico, sino sobre todo la seguridad pública", explicó.

Rus valoró la demolición de esa vivienda como un "hito importante porque clausuramos este lugar para que no se vuelva a meter nadie, no lo vuelva a usurpar nadie y no sea aguantadero de ninguna otra organización delictiva".

