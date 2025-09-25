Elecciones en Godoy Cruz: la Suprema Corte habilitó la re-reelección de un concejal kirchnerista

adaro y palermo corte suprema.jpg Los supremos Mario Adaro y Omar Palermo aportaron 2 de los 4 votos en favor del candidato a concejal de Las Heras.

Elecciones en Godoy Cruz: qué dijo la Corte

El voto preopinante fue del supremo Mario Adaro, quien dijo: "Procede ordenar la suspensión de los efectos de la decisión del secretario de la Junta Electoral comunicada al actor (Martín Rodríguez) el 10/9/2025, habilitándolo a presentarse como candidato a concejal en primer término por el Frente Fuerza Justicialista Mendoza” para el departamento de Godoy Cruz en las elecciones del 26 de octubre del corriente año 2025".

Lo acompañaron sus pares Gómez, Palermo y Valerio, quien agregó: "La resolución del secretario de la Junta Electoral limita su derecho de participar como candidato a concejal por el municipio de Godoy Cruz y obliga a la fuerza electoral que representa a sustituirlo, con lo que ya no estaríamos frente a un derecho en expectativa, ni un daño conjetural, sino en presencia de una 'apariencia de buen derecho'”.

Dalmiro Garay consideró que "los concejales municipales que a la fecha de la promulgación y publicación oficial de la reforma ya han sido reelectos, no podrían aspirar a un nuevo mandato en el mismo cargo, sino con el intervalo de un período". A esa postura adhirieron sus pares Day y Llatser.

Jorge Albarracín, secretario de la Junta Electoral de Mendoza, dijo este jueves a Diario UNO que, tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia, ya se imprimen las boletas únicas de papel con Martín Rodríguez como candidato a concejal por tercer mandato consecutivo.