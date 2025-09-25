Inicio Política Elecciones
Fallo dividido

Elecciones en Godoy Cruz: la Suprema Corte habilitó la re-reelección de un concejal kirchnerista

Martín González podrá aspirar al tercer mandato de concejal en Godoy Cruz en las elecciones de octubre por un fallo de la Corte que anuló la prohibición de la Junta Electoral

José Luis Verderico
En las elecciones del 26 de octubre también se votarán concejales de Godoy Cruz y la Corte decidió sobre la re-reelección de un kirchnerista.

Un fallo dividido de la Suprema Corte de Justicia habilitó a Martín Rodríguez, concejal kirchnerista de Godoy Cruz, a ser candidato en las elecciones del 26 de octubre en pos de un tercer mandato consecutivo, algo que la Junta Electoral de Mendoza había impedido por resolución.

El fallo plenario de la Suprema Corte de Justicia terminó 4 a 3 y aceptó la medida cautelar que Martín González presentó contra la inhabilitación de su candidatura, tal como había dispuesto la Junta Electoral tomando como referencia el artículo 44 de la ley 1.079, que limita la reelección de concejales.

Le dieron la razón al kirchnerista Martín Rodríguez los supremos Mario Adaro, Julio Gómez, José Valerio y Omar Palermo mientras que Dalmiro Garay, Norma Llatser y Teresa Day votaron contra su pretensión de ser candidato en primer término al tercer mandato de concejal en Godoy Cruz en las elecciones del 26 de octubre.

adaro y palermo corte suprema.jpg
Los supremos Mario Adaro y Omar Palermo aportaron 2 de los 4 votos en favor del candidato a concejal de Las Heras.

Elecciones en Godoy Cruz: qué dijo la Corte

El voto preopinante fue del supremo Mario Adaro, quien dijo: "Procede ordenar la suspensión de los efectos de la decisión del secretario de la Junta Electoral comunicada al actor (Martín Rodríguez) el 10/9/2025, habilitándolo a presentarse como candidato a concejal en primer término por el Frente Fuerza Justicialista Mendoza” para el departamento de Godoy Cruz en las elecciones del 26 de octubre del corriente año 2025".

Lo acompañaron sus pares Gómez, Palermo y Valerio, quien agregó: "La resolución del secretario de la Junta Electoral limita su derecho de participar como candidato a concejal por el municipio de Godoy Cruz y obliga a la fuerza electoral que representa a sustituirlo, con lo que ya no estaríamos frente a un derecho en expectativa, ni un daño conjetural, sino en presencia de una 'apariencia de buen derecho'”.

Dalmiro Garay consideró que "los concejales municipales que a la fecha de la promulgación y publicación oficial de la reforma ya han sido reelectos, no podrían aspirar a un nuevo mandato en el mismo cargo, sino con el intervalo de un período". A esa postura adhirieron sus pares Day y Llatser.

Jorge Albarracín, secretario de la Junta Electoral de Mendoza, dijo este jueves a Diario UNO que, tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia, ya se imprimen las boletas únicas de papel con Martín Rodríguez como candidato a concejal por tercer mandato consecutivo.

