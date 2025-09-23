Para las elecciones en el SUTE los peronistas Cristina Raso y Gustavo Correa van por la conducción

Correa quiere quedarse en la conducción del SUTE

El actual secretario gremial del SUTE es quien se postula para secretario general, en reemplazo de Carina Sedano (de escasa exposición mediática). Correa, además de ser el secretario general de las CTA de los trabajadores es la cara visible del SUTE y lo ha sido desde que Sedano asumió como secretaria general.

Actualmente, y con las alianzas que ha conseguido, se siente seguro para quedarse como titular del sindicato docente.

Las personas que lo acompañan para ocupar cargos son Denia Merelo como secretaria adjunta y César Maturano, como secretario gremial.

Boletas sute Los principales frentes para las elecciones del SUTE, el próximo 7 de octubre.

El frente que busca oponerse a la actual dirigencia

Según aseguró Cristina Raso, quien se presenta como candidata a secretaria general del SUTE, “somos la única oposición que ha podido construir en toda la provincia listas completas y tenemos posibilidades ciertas de cuestionar a la línea oficialista y quedarnos con la conducción, pero necesitamos que las urnas hablen”.

En los demás cargos acompañan a Raso, Valeria Barros –como secretaria general adjunta- y Daniel Álvarez –secretario gremial-

Su frente, que reúne las listas Ámbar Verde, Dignidad Educativa y Frente Grande se llama “Trabajadores de la Educación, Escuelas de pie” y apunta a marcar las diferencias con el actual oficialismo, asegurando que ellos buscan recuperar derechos que los trabajadores de la educación han perdido por responsabilidad de la actual dirigencia.

“Nuestra principal diferencia es que tenemos la convicción de enfrentar a Cornejo, no nos vamos a asociar con Cornejo en desmedro de los trabajadores de la educación” sostuvo Raso.

La candidata agregó, además que “nosotros denunciamos que la dirigencia se ha manejado a las sombras en el tema de las paritarias y haciendo política con la plata del sindicato. Correa se ha postulado ahora como secretario general del SUTE pero no quiere dar la cara porque pretende seguir manejando el sindicato de la misma manera que lo ha hecho hasta el momento”

Por otra parte, subrayó que todos los candidatos de su lista "pueden decir su nuestro nombre y apellido y en qué escuela trabajan, de qué viven, cuáles son sus sueldos, cosa que la no sucede de la misma manera en el actual oficialismo del sindicato".

“Estamos seguros de que hay que llegar al SUTE a plantar bandera y decir: no perdemos un derecho más y menos en la mesa paritaria”, agregó

Finalmente aseveró que el llamado “ítem arraigo” que "la actual gestión de la dirigencia del sindicato permitió imponer, es peor para los trabajadores de la educación que el ítem aula, porque no permite ni traslados ni ascensos de los docentes".

Otras listas que se presentarán en elecciones del SUTE

Además de los frentes mayoritarios, se presentan cuatro listas más para dirigir el Sindicato de Trabajadores de la Educación.

Los demás frentes y listas que se presentan son: