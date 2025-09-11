Mendoza acordó cubrir parte del gasto de la Justicia Federal para las elecciones del 26 de octubre

Elecciones Generales Nacionales 2023 apertura de comicios (8).jpeg En Mendoza coexistirán el 26 de octubre tres elecciones. Los gastos se repartirán entre Nación y Mendoza. Foto: Nicolás Ríos /Diario UNO

La letra chica del convenio de Nación y Mendoza por las elecciones 2025

En el decreto 1917 que lleva la firma del ministro de Gobierno y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, establece que en la cláusula décima que: "los gastos, costos y todo otro emolumento requerido para el proceso electoral serán asumidos por cada una de las jurisdicciones, conforme a su competencia y obligación legal, sin perjuicio de aquellos cuyo origen sean la efectiva aplicación del presente convenio que no generarán gasto alguno al Juzgado Federal y serán solventados exclusivamente por el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Provincia de Mendoza".

La suma que deberá depositarse en una cuenta de la Justicia Federal tendrá como destino:

-Adquisición de bienes de uso

-Insumos de librería

-Servicios de impresión

-Transporte

-Locación de bienes

-compra de bienes e insumos informáticos

-Viáticos al personal, funcionarios y magistrados, refrigerios, horas extras.

susana pravata elecciones 2025 Susana Pravata, jueza electoral con competencia electoral.

El operativo para las elecciones del 26 de octubre

Otro de los aspectos a los que hace referencia el decreto, es a la distribución de 350 electores por mesa. En la votación habrá 2 urnas. Una para los comicios nacionales y la otra para las elecciones en la provincia. Los mendocinos podrán votar las distintas categorías con Boleta Única. Habrá tres papeletas, una por cada categoría.