Una alumna atrincherada, un intento de motín y dos muertes en una jornada oscura para Mendoza

Aunque no apuntó a nadie en particular, uno de los tiros pasó muy cerca de una preceptora. De todas maneras, los alumnos fueron evacuados del establecimiento y no tuvieron tiempo ni de llevarse sus cosas: de hecho, por la tarde, la escuela abrió para entregar las pertenencias a los chicos.

nena la paz atrincherada escuela Marcelino Blanco 21 Familiares de alumnos de la escuela de La Paz regresaron a buscar las pertenencias que los chicos habían dejado cuando los evacuaron. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

Otro temor que tuvieron los negociadores del grupo GRIS y de la DGE durante toda la intervención fue que la niña se autolesionara, pero esto no ocurrió -aunque hay versiones de que en un momento se apuntó con el arma-.

Durante casi cinco horas la tensión fue máxima, hasta que finalmente la estudiante entregó el arma y fue trasladada para su contención a un hospital público.

Varias personas, entre ellas dos alumnas y una docente, sufrieron ataques de pánico. Entre las hipótesis sobre su accionar se mencionan situaciones de acoso escolar y conflictos con docentes, aunque no fueron confirmadas. La DGE dispuso una jornada de reflexión en la escuela para este viernes.

adolescente armada colegio escuela Marcelino Blanco La Paz La alumna caminaba de un lugar a otro en el patio con el pistola 9 mm en una de sus manos. Después de 5 horas, entregó el arma. Captura de imagen de video

Intento de motín en la cárcel de San Felipe

En paralelo, durante la mañana de este miércoles se registró un principio de motín en el Complejo Penitenciario N° 2 de San Felipe.

El traslado del interno Maximiliano Martínez Llaneza, condenado a 18 años por el asesinato del empresario feriante Emilio Giménez, generó un intento de levantamiento por parte de otros presos.

La situación fue contenida por el Grupo Especial de Operaciones Penitenciarias (GEOP).

Suicidio de una mujer policía en San Martín

Alrededor del mediodía, una mujer policía de 24 años ingresó a un supermercado de San Martín, entró al baño y se quitó la vida con su arma reglamentaria.

El hecho conmocionó a clientes y trabajadores del lugar. Paradójicamente, el 10 de septiembre es el día de la prevención del suicidio.

Incendio fatal en Godoy Cruz

Otro hecho trágico se produjo en la zona industrial de Godoy Cruz, donde un hombre de unos 40 años murió en un incendio desatado en un tostadero de café de la calle San Francisco del Monte.

Una fuerte explosión antecedió al siniestro, y pese a la rápida llegada de bomberos, no lograron reanimar a la víctima. El dueño del lugar se encontraba en España.

Hombre amenazó con prenderse fuego en Luján

En Luján de Cuyo, la Policía intervino para evitar otro desenlace fatal.

En la esquina de las calles Azcuénaga y Bufano, un hombre se roció con combustible y, con dos bidones de nafta en su poder, amenazó con prenderse fuego.

Finalmente fue reducido sin que las amenazas se concretaran. Otro hecho que sumó tensión a una jornada que quedara marcada en la memoria para muchos por el caso de la alumna que se atrincheró y disparó en una escuela de La Paz ya que fue el primero en Mendoza.