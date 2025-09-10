Video: así entraba la Policía a la escuela de Mendoza mientras se escuchaban los disparos

alumna atrincherada la paz Una estudiante de 14 años ingresó a la escuela Marcelino Blanco con un arma de fuego. Imagen: Redacción Diario Uno.

Después de disparar dentro de la escuela Marcelino Blanco, el establecimiento fue evacuado. Según reveló una secretaria del colegio que fue a buscar a su padre, la reacción de la alumna no fue buena. "Se quiso autolesionar en ese momento y se tuvieron que llevar a su padre", agregó.

Video: el ingreso de la policía a la escuela

Los alumnos, docentes y preceptores de la escuela Marcelino Blanco vivieron momentos de terror. Algunos se resguardaron en el interior de las aulas, mientras que otros filmaron las situaciones de tensión que vivieron, antes de evacuar por una finca colindante al establecimiento.

En uno de los videos se puede ver cómo ingresa la policía al establecimiento, mientras se escuchan de fondo los disparos. La persona que filma se encuentra escondida detrás de una pared, y saca su cámara para seguir el accionar de un policía que ingresa por un pasillo pero retrocede con los disparos.

Embed - Así se escuchaban los disparos de la alumna de 14 años dentro de un colegio de La Paz

¿Qué se sabe de la estudiante atrincherada en la escuela de La Paz?

La estudiante es una joven de 14 años que cursa en segundo año en la escuela Marcelino Blanco. Por el momento, se sabe que la adolescente le habría quitado el arma reglamentaria de 9 milímetros, al padre, quien es comisario retirado de San Luis.

En entrevista con Radio Nihuil, una compañera de la alumna asegura que "ha sido siempre tranquila. No habla". Además, agregó que "muchos le hacían bullying" por su forma de vestir, hablar y su apariencia física".

Por el momento la joven sigue atrincherada, y en medio de negociaciones con el equipo GRIS de la policía. Pide la presencia de una profesora, un compañero y una preceptora.

La fiscal penal de menores de La Paz, Griselda Digier, se encuentra supervisando el procedimiento en la escuela.