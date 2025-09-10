Inicio Policiales escuela

"Mami tengo miedo, hay una chica con un arma disparando", el relato de una compañera de la alumna armada en una escuela de Mendoza

La mamá de una compañera de la alumna atrincherada en una escuela de La Paz relató qué hizo la joven en sus primeros momentos y cómo encontró a su hija

Marcos Barrera
Por Marcos Barrera [email protected]
La mamá de una compañera de la alumna atrincherada y armada reveló detalles de lo que se vivió en la escuela de La Paz

La mamá de una compañera de la alumna atrincherada y armada reveló detalles de lo que se vivió en la escuela de La Paz, en Mendoza. (Imagen composición Diario UNO).

Tamara, mamá de una compañera de la niña que llegó al colegio con un arma de fuego, diálogo con radio Nihuil y relató lo que vivió su hija: "Mi hija me estaba llamando y no le alcancé a contestar, al entrar al WhatsApp veo el video de la policía y la ambulancia. Ahí la llamé y me dijo 'Mami tengo miedo, hay una chica con un arma disparando'".

Sobre cómo se fueron dando los hechos contó que la chica atrincherada "fue al baño y de ahí ya venía con el arma, en el pasillo se cruzó a un par de niñas y les apuntó. En el aula le puso el revólver a otra compañera en la cabeza, cuando se levantó disparó ahí dentro. Un tiro fue en el curso y los otros tres en el patio".

alumna atrincherada la paz
La niña de 14 años efectuó varios disparos y se atrincheró en el patio de la escuela.

La niña de 14 años efectuó varios disparos y se atrincheró en el patio de la escuela.

Respecto a los motivos del accionar de la adolescente explicó lo siguiente: "Por lo que escuchó mi hija en ese momento la niña quería atentar con la profesora de historia porque se llevaba la materia".

Por otro lado, comentó sobre algunos rumores que circulaban en diferentes grupos de las adolescentes del colegio en los que decían que "está embarazada y se va a matar". De igual manera Tamara aseguró que no sabe si esto es real: "desconocemos la realidad de lo que le pasa por la cabeza en este momento".

"Es una niña bastante tranquila"

Al ser consultada por los periodistas del programa "No tenés cara!" sobre cómo era la niña dijo que "es bastante tranquila, sumisa y muy calladita porque no hablaba con nadie. En si muy sola, con dos o tres amiguitas que tenía de la primaria. La verdad que estamos muy sorprendidos".

Tamara contó que su hija le comentó que la adolescente solía llegar al colegio y siempre lloraba. "Le preguntaban qué le pasaba pero nunca respondía. Al parecer algún problema tenía, pero no sabían si era en la casa o con la escuela", sentenció.

Una alumna atrincherada en una escuela de Mendoza y disparó con un arma de fuego
La joven atrincherada y armada asiste a la escuela Marcelino Blanco, en el departamento de La Paz, Mendoza.

La joven atrincherada y armada asiste a la escuela Marcelino Blanco, en el departamento de La Paz, Mendoza.

La desesperación de no encontrar a su hija

Tamara relató que fue desesperante no encontrar a su hija en el lugar donde estaban saliendo. La Policía estaba desalojando a los alumnos y aseguró que muchos jóvenes estaban solos y desesperados.

"Automáticamente me fui al colegio, salían por el lado de la finca y no la encontraba. Me fui al hospital y la encontré muy nerviosa. Habían muchos niños desmayados en la avenida con pánico, miedo y solos", relató.

Embed - La adolescente se atrincheró luego de disparar dos veces en la escuela Marcelino Blanco, de La Paz

Temas relacionados:

Te puede interesar