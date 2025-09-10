"Mami tengo miedo, hay una chica con un arma disparando", el relato de una compañera de la alumna armada en una escuela de Mendoza

alumna atrincherada la paz La niña de 14 años efectuó varios disparos y se atrincheró en el patio de la escuela.

Respecto a los motivos del accionar de la adolescente explicó lo siguiente: "Por lo que escuchó mi hija en ese momento la niña quería atentar con la profesora de historia porque se llevaba la materia".

Por otro lado, comentó sobre algunos rumores que circulaban en diferentes grupos de las adolescentes del colegio en los que decían que "está embarazada y se va a matar". De igual manera Tamara aseguró que no sabe si esto es real: "desconocemos la realidad de lo que le pasa por la cabeza en este momento".

"Es una niña bastante tranquila"

Al ser consultada por los periodistas del programa "No tenés cara!" sobre cómo era la niña dijo que "es bastante tranquila, sumisa y muy calladita porque no hablaba con nadie. En si muy sola, con dos o tres amiguitas que tenía de la primaria. La verdad que estamos muy sorprendidos".

Tamara contó que su hija le comentó que la adolescente solía llegar al colegio y siempre lloraba. "Le preguntaban qué le pasaba pero nunca respondía. Al parecer algún problema tenía, pero no sabían si era en la casa o con la escuela", sentenció.

La desesperación de no encontrar a su hija

Tamara relató que fue desesperante no encontrar a su hija en el lugar donde estaban saliendo. La Policía estaba desalojando a los alumnos y aseguró que muchos jóvenes estaban solos y desesperados.

"Automáticamente me fui al colegio, salían por el lado de la finca y no la encontraba. Me fui al hospital y la encontré muy nerviosa. Habían muchos niños desmayados en la avenida con pánico, miedo y solos", relató.