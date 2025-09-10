Inicio Sociedad escuela
Momentos de tensión

Pánico, miedo y disparos en una escuela de La Paz: todos los videos de la alumna armada y atrincherada en Mendoza

Una alumna ingresó con un arma a una escuela de La Paz y disparó varias veces. Los videos del hecho que conmociona a todo Mendoza

Valentina Araya
Por Valentina Araya [email protected]
Momentos de verdadera tensión se vivió en una escuela de La Paz

Momentos de verdadera tensión se vivió en una escuela de La Paz, con una alumna armada y atrincherada.

Esta miércoles por la mañana, cerca de las 9.30, se vivió una tensa situación en la Escuela Marcelino Blanco de La Paz, cuando una niña de 14 años ingresó al establecimiento con un arma de su padre y efectuó al menos tres tiros. Son varios los videos compartidos por la situación y por el momento no hay ningún herido.

Tras el hecho, llegó personal del Grupo GRIS de la Policía, cuyos negociadores ingresaron al colegio para hablar con la alumna y convencerla de que entregue el arma. En la escuela de la La Paz, Mendoza, la niña atrincherada en la escuela pide por tres personas: una profesora, una preceptora y un compañero.

escuela-la-paz-atrincherado-este
Atrincherada en la escuela de La Paz, la niña amenazó a una docente mientras le apuntaba con el arma de fuego.

Atrincherada en la escuela de La Paz, la niña amenazó a una docente mientras le apuntaba con el arma de fuego.

Pánico, miedo y disparos: los videos de la niña que se atrincheró en una escuela de Mendoza

Luego de disparar dentro de la escuela, el establecimiento paceño fue evacuado. Mientras, la joven se quedó en el patio con el arma de fuego en sus manos. En el siguiente video se ve a la adolescente de 14 años mientras camina con el arma de fuego en el patio, camina y mira hacia el interior del edificio:

El resto de los alumnos se resguardaron en el interior de sus aulas y algunos de ellos filmaron los momentos de tensión que se vivieron. Luego, fueron evacuados por las autoridades de la escuela a través de una finca colindante al establecimiento.

Embed - Los videos de la alumna armada y atrincherada en Mendoza

Ante lo sucedido el Ministerio de Seguridad y Justicia emitió un comunicado urgente en colaboración con los ministerios de Salud, Educación, Cultura, e Infancias y DGE, solicitando a los medios de comunicación y al público que se mantuvieran alejados del área para no interferir con las operaciones de seguridad.

Mientras se vive la tensa situación, la fiscal penal de menores de La Paz, Griselda Digier, se encuentra supervisando el procedimiento en la escuela.

¿Qué se sabe de la niña de la escuela de La Paz?

Se trata de una estudiante de 14 años de la Escuela Marcelino Blanco, en La Paz. Esta se atrincheró con un arma de su padre, un comisario retirado de San Luis. Según una compañera, la joven era callada y tranquila, aunque sufría bullying por su forma de vestir, hablar y por su apariencia.

Escuela

Temas relacionados:

Te puede interesar