Pánico, miedo y disparos en una escuela de La Paz: todos los videos de la alumna armada y atrincherada en Mendoza

El resto de los alumnos se resguardaron en el interior de sus aulas y algunos de ellos filmaron los momentos de tensión que se vivieron. Luego, fueron evacuados por las autoridades de la escuela a través de una finca colindante al establecimiento.

Embed - Los videos de la alumna armada y atrincherada en Mendoza

Ante lo sucedido el Ministerio de Seguridad y Justicia emitió un comunicado urgente en colaboración con los ministerios de Salud, Educación, Cultura, e Infancias y DGE, solicitando a los medios de comunicación y al público que se mantuvieran alejados del área para no interferir con las operaciones de seguridad.

Mientras se vive la tensa situación, la fiscal penal de menores de La Paz, Griselda Digier, se encuentra supervisando el procedimiento en la escuela.

¿Qué se sabe de la niña de la escuela de La Paz?

Se trata de una estudiante de 14 años de la Escuela Marcelino Blanco, en La Paz. Esta se atrincheró con un arma de su padre, un comisario retirado de San Luis. Según una compañera, la joven era callada y tranquila, aunque sufría bullying por su forma de vestir, hablar y por su apariencia.