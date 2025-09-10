Alumna atrincherada en Mendoza: el testimonio de la tía de una niña a la que apuntó en la cabeza

hospital illia la paz 2 Hospital Arturo Illia, de La Paz.

"Los chicos llegaron al hospital luego de salir corriendo desde la escuela. Mi sobrina alcanzó a contarle la situación a su mamá y en una de sus tantas descomposturas convulsionó. Por eso decidieron sedarla pero en la tarde despertó. Ahora tenemos que esperar a ver qué dice el equipo médico para ver si le van a dar el alta en unas horas o mañana", completó la mujer en las afueras del centro asistencial.

Las adolescentes habían ido juntas a la primaria

La mujer explicó que su sobrina y la joven que llevó el arma se conocen desde hace tiempo porque ambas cursaron la escuela primaria juntas y se separaron en el primer año de la secundaria porque los dividieron.

Al respecto de la familia de la chica contó que nunca han tenido un comentario malo: "A la nena la he visto varias veces y se ve una chica tranquila, sumisa, calladita. Nunca pensamos que podía llegar a reaccionar de esa forma, incluso estamos todos en shock porque nunca pensamos que iba a pasar algo así y más en La Paz que es un pueblo muy tranquilo".

Además de su sobrina, el hermano de esta chica también va a la escuela Marcelino Blanco y vio a la chica. "La vio con el arma. Se paraba en las puertas de los cursos, disparaba al piso y se reía", describió.

La profesora que quedó en el centro de la escena

Durante las negociaciones, en las 5 horas que duraron, la niña pedía que "aparezca" Raquel, su profesora de Matemática. "Traigan a Raquel", les decía a los negociadores. Esta mujer, tras enterarse de que era buscada por la adolescente, se descompensó y tuvo que ser internada en el Hospital Arturo Illia, aunque en un buen estado de salud general.

En tanto, la chica que llevó el arma a la escuela fue trasladada a un hospital público, donde recibirá tratamiento.

La mañana de caos en una escuela de La Paz

El violento episodio comenzó pasadas las 9 de este miércoles en la escuela Marcelino Blanco, de La Paz. Allí una adolescente de 14 años empuñó el arma reglamentaria de su padre comisario, efectuó 3 disparos y se atrincheró.

La situación se vivió durante aproximadamente 5 horas hasta que la chica entregó la pistola y los policías pudieron contenerla junto a un equipo interdisciplinario de profesionales.

Más allá del temor y la tensión propia del incidente, no hubo heridos pero sí intervinieron las autoridades. Personal policial y Bomberos llegaron hasta la escuela para colaborar con la evacuación del resto de los alumnos.