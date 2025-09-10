Inicio Policiales alumna
Shock en el Este

Alumna atrincherada en Mendoza: el testimonio de la tía de una niña a la que apuntó en la cabeza

La alumna amenazada tuvo que ser internada en el hospital Arturo Illia por una convulsión y ataques de pánico tras el episodio en la escuela Marcelino Blanco

Pablo Abihaggle
Por Pablo Abihaggle [email protected]
La entrada al hospital Arturo Illia.
La entrada al hospital Arturo Illia.

"Le apuntó en la cabeza y disparó al piso". Así describió la tía de una alumna el momento más crítico del episodio en la escuela de La Paz, donde una adolescente de 14 años se atrincheró con un arma y amenazó a estudiantes y maestros.

La sobrina de la mujer, que pidió no ser identificada, no iba al mismo curso que la adolescente que portaba el arma, pero cuando salió del baño ambas se encontraron en el pasillo del establecimiento.

Afortunadamente no la hirió pero del susto la chica tuvo que ser internada en el Hospital Arturo Illia por una convulsión y un ataque de nervios, según confirmó su familiar.

hospital illia la paz 2
Hospital Arturo Illia, de La Paz.

Hospital Arturo Illia, de La Paz.

"Los chicos llegaron al hospital luego de salir corriendo desde la escuela. Mi sobrina alcanzó a contarle la situación a su mamá y en una de sus tantas descomposturas convulsionó. Por eso decidieron sedarla pero en la tarde despertó. Ahora tenemos que esperar a ver qué dice el equipo médico para ver si le van a dar el alta en unas horas o mañana", completó la mujer en las afueras del centro asistencial.

Las adolescentes habían ido juntas a la primaria

La mujer explicó que su sobrina y la joven que llevó el arma se conocen desde hace tiempo porque ambas cursaron la escuela primaria juntas y se separaron en el primer año de la secundaria porque los dividieron.

Al respecto de la familia de la chica contó que nunca han tenido un comentario malo: "A la nena la he visto varias veces y se ve una chica tranquila, sumisa, calladita. Nunca pensamos que podía llegar a reaccionar de esa forma, incluso estamos todos en shock porque nunca pensamos que iba a pasar algo así y más en La Paz que es un pueblo muy tranquilo".

escuela-la-paz-atrincherado-este
Del lado izquierdo, la niña empuñando el arma. A la derecha, uno de los policías que intentaba controlarla. Ambas secuencias corresponden a momentos distintos.

Del lado izquierdo, la niña empuñando el arma. A la derecha, uno de los policías que intentaba controlarla. Ambas secuencias corresponden a momentos distintos.

Además de su sobrina, el hermano de esta chica también va a la escuela Marcelino Blanco y vio a la chica. "La vio con el arma. Se paraba en las puertas de los cursos, disparaba al piso y se reía", describió.

La profesora que quedó en el centro de la escena

Durante las negociaciones, en las 5 horas que duraron, la niña pedía que "aparezca" Raquel, su profesora de Matemática. "Traigan a Raquel", les decía a los negociadores. Esta mujer, tras enterarse de que era buscada por la adolescente, se descompensó y tuvo que ser internada en el Hospital Arturo Illia, aunque en un buen estado de salud general.

En tanto, la chica que llevó el arma a la escuela fue trasladada a un hospital público, donde recibirá tratamiento.

La mañana de caos en una escuela de La Paz

El violento episodio comenzó pasadas las 9 de este miércoles en la escuela Marcelino Blanco, de La Paz. Allí una adolescente de 14 años empuñó el arma reglamentaria de su padre comisario, efectuó 3 disparos y se atrincheró.

Embed - Una alumna fue armada y disparó en la escuela Marcelino Blanco

La situación se vivió durante aproximadamente 5 horas hasta que la chica entregó la pistola y los policías pudieron contenerla junto a un equipo interdisciplinario de profesionales.

Más allá del temor y la tensión propia del incidente, no hubo heridos pero sí intervinieron las autoridades. Personal policial y Bomberos llegaron hasta la escuela para colaborar con la evacuación del resto de los alumnos.

Temas relacionados:

Te puede interesar