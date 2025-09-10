Inicio Sociedad escuela
Clases normales el viernes

La DGE anunció una jornada de reflexión en la escuela de la alumna que se atrincheró con un arma

El ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, dijo que se reforzará la atención de salud mental para los estudiantes de la escuela de La Paz que lo necesiten

Paola Alé
Por Paola Alé [email protected]
Este viernes habrá una jornada de reflexión en la escuela Marcelino Blanco

Este viernes habrá una jornada de reflexión en la escuela Marcelino Blanco, en La Paz, donde asiste la alumna que se atrincheró con un arma.

El hecho, que se extendió por casi cinco horas y generó pánico entre estudiantes y docentes, dejó como saldo disparos en el interior del colegio y dos alumnas hospitalizadas con ataques de ansiedad. Una, incluso, tuvo convulsiones, según contó una de las tías de la chica también de 14 años.

En conferencia de prensa, el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, explicó que además se reforzará la atención psicológica en la institución para los alumnos y familias que lo requieran. “Queremos trabajar en las acciones que eviten que estas situaciones vuelvan a suceder. Es un hecho inédito en Mendoza y nos tiene que llamar a la reflexión”, afirmó el funcionario.

hospital illia la paz
Varios estudiantes de la escuela de La Paz, donde se atrincher&oacute; una alumna de 14 a&ntilde;os, fueron atendidos en el hospital departamental.

Varios estudiantes de la escuela de La Paz, donde se atrincheró una alumna de 14 años, fueron atendidos en el hospital departamental.

Jornada de reflexión y contención psicológica

El funcionario confirmó que, aunque este jueves no habrá clases por el Día del Maestro, el viernes la escuela Marcelino Blanco abrirá exclusivamente para desarrollar una jornada institucional de reflexión. Allí participarán alumnos, docentes y familias, con el acompañamiento de equipos técnicos de la DGE.

Además, se fortalecerán los espacios de orientación en salud mental que ya funcionan en las escuelas. “Hay un equipo que brinda charlas y orientación en estas problemáticas, y cada directivo define cómo implementarlas. Vamos a reforzar esas instancias para dar respuesta inmediata a quienes lo necesiten”, aseguró García Zalazar.

nena la paz atrincherada escuela marcelino blanco
El caso de la niña que se atrincheró en una escuela de La Paz con un arma generó pánico entre alumnos, padres y docentes y un gran despliegue policial.

El caso de la niña que se atrincheró en una escuela de La Paz con un arma generó pánico entre alumnos, padres y docentes y un gran despliegue policial.

Responsabilidad compartida con las familias

Otro de los puntos destacados de la conferencia de prensa fue la propuesta de modificar el Código Contravencional para incorporar sanciones a los padres de alumnos que ejerzan bullying.

Según explicó el ministro, "no es todo responsabilidad de la escuela; necesitamos también el compromiso de la primera educadora que es la familia”.

La medida apunta a instalar un marco de corresponsabilidad en situaciones de violencia escolar, con el objetivo de prevenir futuros episodios graves como el ocurrido en La Paz.

Un hecho que conmocionó a la provincia

El caso generó fuerte conmoción no solo en la comunidad educativa de La Paz sino en toda la provincia. La adolescente ingresó con un arma de fuego -una pistola 9 mm que sería de su padre comisario- a la escuela Marcelino Blanco, efectuó tres disparos y mantuvo en vilo a la institución durante cinco horas.

Uno de los tiros pasó cerca del pie de una preceptora y las fuerzas de seguridad lograron desarmarla después de una prolongada negociación. Luego, y en compañía de su familia, la trasladaron a un hospital público para su tratamiento.

“Es la primera vez que sucede algo así en Mendoza y esperamos que no se repita nunca más”, cerró el ministro, al tiempo que destacó la actuación del personal directivo, docente y no docente que siguió el protocolo previsto en estos casos.

Temas relacionados:

Te puede interesar