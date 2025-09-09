Inicio Política Gobernadores
"Me usó, nos traicionaron" dijo uno de los gobernadores aliados de Javier Milei

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, dijo que la convocatoria de Javier Milei a los gobernadores es una maniobra "oportunista" y que "no cambia nada"

Por UNO
El mandatario salteño Gustavo Sáenz salió en defensa de los gobernadores y mostró su enojo con Javier Milei.

Tras el anuncio de Javier Milei de crear una mesa federal con gobernadores, el mandatario salteño Gustavo Sáenz dijo que es una maniobra "oportunista" y que "no cambia nada".

"Me voy a sentar en una mesa a hablar con los mismos de siempre, con los que no cumplieron su palabra, con los que nos traicionaron", ironizó Gustavo Sáenz en una entrevista en el canal de noticias A24.

Milei Pacto de Güemes.webp
Javier Milei y Gustavo Saénz durante el Pacto de Güemes.

La declaración del gobernador salteño llegó luego de que Javier Milei instruyera al jefe de Gabinete, Guillermo Francos a convocar a una mesa de diálogo federal con los gobernadores tras una de las reuniones que el lunes tuvo con sus ministros y secretarios tras la derrota en las elecciones legislativas de Buenos Aires.

Gustavo Saénz: "Soportamos estoicamente insultos, difamaciones y golpes bajos"

El gobernador Gustavo Sáenz señaló que "con nosotros no hubo reciprocidad" y planteó que ahora que "nos inviten a una mesa nacional, lo veo un poco oportunista después de una elección bastante compleja". En cuanto a esa convocatoria "es más de lo mismo". "Yo me tengo que sentar con aquellos que me vinieron mintiendo hace un año y medio, que me vinieron engañando, que me subestimaron, que me usaron", lamentó al exponer sus críticas al mileísmo y denunció que los gobernadores: "Soportamos estoicamente insultos, difamaciones y golpes bajos".

"He acompañado todas las medidas necesarias para que este gobierno pueda llevar adelante su plan económico", afirmó y lanzó: "Lamentablemente, este gobierno nacional para mí no son leones son palomas de iglesia". Sobre esa definición, explicó que "lo que han hecho constantemente es cagar a los fieles".

Gustavo Sáenz defendió a los gobernadores y explicó que durante el gobierno de Javier Milei "cada uno ha intentado defender su rancho. Si vienen y te cascotean... "Me preocupa mucho y me da mucha tristeza que así sea. Nosotros teníamos acuerdos donde se debían cumplir obras con nuestra provincia".

Sobre el resultado de las elecciones bonaerenses, evaluó que "ahora no es que votaron a Axel Kicillof, votaron dándole un mensaje claro a Javier Milei: que la lista que armó son los mismos de siempre".

