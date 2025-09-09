"Me usó, nos traicionaron" dijo uno de los gobernadores aliados de Javier Milei

Gustavo Saénz: "Soportamos estoicamente insultos, difamaciones y golpes bajos"

El gobernador Gustavo Sáenz señaló que "con nosotros no hubo reciprocidad" y planteó que ahora que "nos inviten a una mesa nacional, lo veo un poco oportunista después de una elección bastante compleja". En cuanto a esa convocatoria "es más de lo mismo". "Yo me tengo que sentar con aquellos que me vinieron mintiendo hace un año y medio, que me vinieron engañando, que me subestimaron, que me usaron", lamentó al exponer sus críticas al mileísmo y denunció que los gobernadores: "Soportamos estoicamente insultos, difamaciones y golpes bajos".

"He acompañado todas las medidas necesarias para que este gobierno pueda llevar adelante su plan económico", afirmó y lanzó: "Lamentablemente, este gobierno nacional para mí no son leones son palomas de iglesia". Sobre esa definición, explicó que "lo que han hecho constantemente es cagar a los fieles".

Gustavo Sáenz defendió a los gobernadores y explicó que durante el gobierno de Javier Milei "cada uno ha intentado defender su rancho. Si vienen y te cascotean... "Me preocupa mucho y me da mucha tristeza que así sea. Nosotros teníamos acuerdos donde se debían cumplir obras con nuestra provincia".

Sobre el resultado de las elecciones bonaerenses, evaluó que "ahora no es que votaron a Axel Kicillof, votaron dándole un mensaje claro a Javier Milei: que la lista que armó son los mismos de siempre".