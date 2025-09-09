Javier Milei reunió a su equipo e impulsó la consigna "La Libertad Avanza o Argentina retrocede"

santiago caputo en casa rosada Santiago Caputo llega a la Casa Rosada para la reunión de Javier Milei con su "mesa chica". Foto: Noticias Argentinas

La nueva mesa política nacional

La Libertad Avanza indicó en un comunicado: "Milei lideró la nueva mesa política nacional para trabajar en defender el rumbo que venimos construyendo porque es el único que nos puede conducir a la prosperidad”.

“Vamos a poner el cuerpo en defensa de este proyecto y defenderlo con uñas y dientes. Todas las demás recetas ya fracasaron. Sabemos que es difícil pero este es el único camino posible para salir del pozo en el que nos dejaron”, añadió el partido.

Y reiteró: “Nos metimos en esto para cambiar de raíz este país. Es lo que estamos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo aunque los medios, los políticos, los empresarios, y todos los que quieren detener el cambio nos ataquen”.

Javier Milei no viajará a España

El presidente Javier Milei suspendió su viaje a España previsto para este jueves 11 de septiembre.

Fuentes oficiales confirmaron a la agencia Noticias Argentinas que el mandatario no viajará a Madrid como estaba previsto, aunque aclararon que nunca estuvo completamente confirmada la partida.

Originalmente, el cronograma en diseño preveía la salida de la comitiva presidencial para el domingo 14 de septiembre, aunque había intenciones de anticipar la fecha al jueves 11 de septiembre. También se evaluaba un paso por Portugal, con eventuales reuniones con autoridades de dicha nación, que fue rápidamente descartado.

Sin intención de concretar reuniones con autoridades del gobierno español de Pedro Sánchez, el libertario esperaba dar el presente en la celebración del segundo encuentro de los Patriots, convocado por el partido opositor VOX, que se celebrará los días 13 y 14 de septiembre en el Palacio de Vistalegre de Madrid.

Con dos reuniones de Gabinete celebradas el lunes posterior a la derrota, este martes el presidente reeditó la vieja mesa política, con sus funcionarios más cercanos, y por estás horas, la coordinación política bonaerense, con participación del PRO, analiza en detalle los resultados del domingo.