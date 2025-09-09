escuela ejercito de los andes san rafael La escuela de San Rafael donde habría ocurrido el abuso sexual.

La investigación por abuso sexual

El relato de las adolescentes tiene un mismo modus operandi. Las víctimas aseguraron que fueron abordadas por el docente en el sector de los talleres, donde las tomó por la fuerza, las tocó en sus partes íntimas y hasta se masturbó delante de ellas.

El caso es investigado por la fiscal de San Rafael Paula Arana y está calificado como abuso sexual simple en indeterminada cantidad de veces, aunque el docente no está imputado. Fuentes judiciales detallaron que se le tomó una declaración informativa, que es un mecanismo para hacerlo formar parte de la investigación pero sin acusarlo formalmente.

Su abogada defensora solicitó que se realice una reconstrucción del hecho durante el horario de clases, para tener una referencia sobre el lugar preciso donde habrían ocurrido los abusos sexuales y las posibilidades de que otros alumnos y docentes pudieran haber advertido lo que ocurrió. La fiscal de la causa negó esa medida, aunque será la jueza María Laura Vera quien defina este punto en particular que podría ser una prueba clave para el expediente.