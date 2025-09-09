Inicio Sociedad Velorio
Tragedia familiar

Conmoción: se descompensó en el velorio de su hijo y murió frente a su familia

Una dolorosa situación vivió una familia en un cementerio cuando un hombre se descompensó durante el velorio de su hijo ante el asombro de todos sus allegados

Por UNO
Conmoción: se descompensó en el velorio de su hijo y murió frente a su familia.

Conmoción: se descompensó en el velorio de su hijo y murió frente a su familia.

Foto gentileza la100.com

Un episodio estremecedor vivió una familia durante un velorio. Mientras un hombre de 41 años era despedido por sus allegados y era llevado a una capilla, su padre de 61 años sufrió una descompensación de la que no logró recuperarse, por lo que falleció en pocos minutos dejando a sus familiares en estado de conmoción.

La trágica situación ocurrió en el Crematorio Teesside de Middlesbrough, en la ciudad de North Yorkshire, Inglaterra. La familia despedía a David Beilicki, de 41 años, quien murió tras una larga lucha contra el consumo de drogas. Al momento de trasladar el cuerpo a la capilla de San Beda, previo a la cremación, su padre Norman White, de 61 años, muy afectado por la muerte de su hijo, sufrió una descompostura cayendo al piso.

Inmediatamente, algunos allegados se acercaron con rapidez para asistirlo, mientras que otros llamaron a un servivio de emergencias. En pocos minutos, una ambulancia trasladó al hombre hasta un hospital cercano, donde los médicos le practicaron maniobras de reanimación, pero a pesar del esfuerzo de los profesionales, no lograron salvarle la vida. Un ataque cardíaco fue fulminante.

Esta doble tragedia provocó una enorme conmoción entre familiares y amigos que se encontraban en el lugar que no podían salir de su asombro ante semejante panorama.

La hija de Norman y hermana de David, de nombre Chantelle, en diálogo con medios locales se refirió a los momentos vividos por la familia, y aclaró que su padre no tenía problemas cardíacos ni tampoco antecedentes previos y al comentar el momento en que advirtió que algo no andaba bien durante el funeral de su propio hermano, trato de actuar para solucionar cualquier situación de emergencia.

“Cuando nos sentamos, miré a mi alrededor y dije ‘¿dónde está mi padre?’”, afirmó la mujer recordando esa traumática experiencia. Minutos después allegados a la familia le indicaron que se había desplomado y, al salir de la capilla, lo encontró inconsciente en el suelo.

“Ha sido tan traumático, nunca pensarías en algo como esto, no podrías escribirlo”, explicó la mujer al reconocer que el momento resultó devastador para toda la familia, teniendo en cuenta que en pocos minutos perdió a su hermano y a su papá.

Velorio capilla hijo
Una dolorosa situaci&oacute;n vivi&oacute; una familia en un cementerio cuando un hombre se descompens&oacute; durante el velorio de su hijo y muri&oacute;.

Una dolorosa situación vivió una familia en un cementerio cuando un hombre se descompensó durante el velorio de su hijo y murió.

Al referirse al terrible drama que derivó en un pozo de angustia para toda la familia, la hermana de David afirmó que “yo creo que mi padre murió por haber tenido el corazón roto. Creo que ver a toda la familia junta así le debe haber causado demasiado dolor”.

El portal Teesside Live realizó una reconstrucción sobre lo sucedido en esa familia. David Beilicki había sido hallado días antes sin vida en la casa de un familiar, luego de una larga lucha contra las adicciones. Aunque no se conoció la causa de su fallecimiento, todo indicaría que su muerte habría sido provocada por una sobredosis.

Temas relacionados:

Te puede interesar