Conmoción: se descompensó en el velorio de su hijo y murió frente a su familia.

Esta doble tragedia provocó una enorme conmoción entre familiares y amigos que se encontraban en el lugar que no podían salir de su asombro ante semejante panorama.

La hija de Norman y hermana de David, de nombre Chantelle, en diálogo con medios locales se refirió a los momentos vividos por la familia, y aclaró que su padre no tenía problemas cardíacos ni tampoco antecedentes previos y al comentar el momento en que advirtió que algo no andaba bien durante el funeral de su propio hermano, trato de actuar para solucionar cualquier situación de emergencia.

“Cuando nos sentamos, miré a mi alrededor y dije ‘¿dónde está mi padre?’”, afirmó la mujer recordando esa traumática experiencia. Minutos después allegados a la familia le indicaron que se había desplomado y, al salir de la capilla, lo encontró inconsciente en el suelo.

“Ha sido tan traumático, nunca pensarías en algo como esto, no podrías escribirlo”, explicó la mujer al reconocer que el momento resultó devastador para toda la familia, teniendo en cuenta que en pocos minutos perdió a su hermano y a su papá.

Velorio capilla hijo Una dolorosa situación vivió una familia en un cementerio cuando un hombre se descompensó durante el velorio de su hijo y murió. Foto gentileza eltrece.com.ar

Al referirse al terrible drama que derivó en un pozo de angustia para toda la familia, la hermana de David afirmó que “yo creo que mi padre murió por haber tenido el corazón roto. Creo que ver a toda la familia junta así le debe haber causado demasiado dolor”.

El portal Teesside Live realizó una reconstrucción sobre lo sucedido en esa familia. David Beilicki había sido hallado días antes sin vida en la casa de un familiar, luego de una larga lucha contra las adicciones. Aunque no se conoció la causa de su fallecimiento, todo indicaría que su muerte habría sido provocada por una sobredosis.