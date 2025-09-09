Alfredo Cornejo fue invitado pero no asistirá a la reunión de gobernadores de Provincias Unidas

Gobernadores coalición Cinco de los 6 gobernadores de Provincias Unidas: Claudio Vidal (Santa Cruz), Ignacio Torres (Chubut), Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Carlos Sadir (Jujuy). Falta Gustavo Valdés (Corrientes).

Cornejo tiene buena relación con Provincias Unidas pero no irá a la reunión

Desde Casa de Gobierno confirmaron a Diario UNO que Alfredo Cornejo no asistirá a la reunión del viernes de los 6 gobernadores de Provincias Unidas. Lo que aclararon es que el titular del Poder Ejecutivo tiene una buena relación con sus pares y ningún motivo para distanciarse. Sin embargo, consideró que no es el momento para plantear reclamos a la Presidencia, como se especula que ocurrirá en la cumbre de Córdoba.

Allegados al gobernador comentaron que Cornejo agradeció el convite y explicó sus razones para no asistir.

El viernes en la Sociedad Rural de Río Cuarto en Córdoba, se reunirán el anfitrión Martín Llaryora y los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; Corrientes, Gustavo Valdés; Chubut, Ignacio Torres; Jujuy, Carlos Sadir y Santa Cruz, Claudio Vidal. Es probable que la nómina de participantes se amplíe.

La confirmación de este encuentro fue un día después del llamado a la mesa de diálogo que realizó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por pedido de Milei.

Según el portal Infobae, los gobernadores "desconfían de la convocatoria al diálogo". Se supo, además, que algunos de los que integran Provincias Unidas felicitaron el domingo a Axel Kicillof.

Y como para agregar más tensión en las últimas horas el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, a quien se considera entre los aliados del presidente, lanzó duras críticas al gobierno nacional y opinó que el llamado al diálogo es "una maniobra oportunista".