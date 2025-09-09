Inicio Política Alfredo Cornejo
Alfredo Cornejo fue invitado pero no asistirá a la reunión de gobernadores de Provincias Unidas

Los 6 gobernadores de Provincias Unidas tienen previsto reunirse el viernes. Desconfían de la mesa de diálogo propuesta por Javier Milei

Alfredo Cornejo no participará el viernes de la reunión que sostendrán en Córdoba los gobernadores nucleados en el espacio Provincias Unidas tras la dura derrota electoral de La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses. El mandatario mendocino fue invitado pero declinó de asistir aunque lo hizo en buenos términos.

Este encuentro de los mandatarios de la provincia anfitriona, Santa Fe, Corrientes, Chubut, Jujuy y Santa Cruz fue convocado en medio de la tensión política que se vive en el país tras los resultados de los comicios de medio término del domingo en Buenos Aires.

A esto se suma la pretensión del gobierno nacional de llamar a una reunión de gobernadores de la que no se conocen detalles ni lista de invitados por ahora, aunque sí trascendió que algunos desconfían de esta "mesa de diálogo" que intenta armar Javier Milei.

Gobernadores coalición
Cornejo tiene buena relación con Provincias Unidas pero no irá a la reunión

Desde Casa de Gobierno confirmaron a Diario UNO que Alfredo Cornejo no asistirá a la reunión del viernes de los 6 gobernadores de Provincias Unidas. Lo que aclararon es que el titular del Poder Ejecutivo tiene una buena relación con sus pares y ningún motivo para distanciarse. Sin embargo, consideró que no es el momento para plantear reclamos a la Presidencia, como se especula que ocurrirá en la cumbre de Córdoba.

Allegados al gobernador comentaron que Cornejo agradeció el convite y explicó sus razones para no asistir.

El viernes en la Sociedad Rural de Río Cuarto en Córdoba, se reunirán el anfitrión Martín Llaryora y los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; Corrientes, Gustavo Valdés; Chubut, Ignacio Torres; Jujuy, Carlos Sadir y Santa Cruz, Claudio Vidal. Es probable que la nómina de participantes se amplíe.

La confirmación de este encuentro fue un día después del llamado a la mesa de diálogo que realizó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por pedido de Milei.

Según el portal Infobae, los gobernadores "desconfían de la convocatoria al diálogo". Se supo, además, que algunos de los que integran Provincias Unidas felicitaron el domingo a Axel Kicillof.

Y como para agregar más tensión en las últimas horas el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, a quien se considera entre los aliados del presidente, lanzó duras críticas al gobierno nacional y opinó que el llamado al diálogo es "una maniobra oportunista".

