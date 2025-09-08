Remodelación calle Alsina La Municipalidad de Godoy Cruz invirtió fondos propios para remodelar la calle Alsina, en la zona industrial. Foto: prensa Gobierno de Mendoza

Destacaron el trabajo entre Gobierno, la Municipalidad de Godoy Cruz y privados

El gobernador Alfredo Cornejo destacó el trabajo mancomunado entre el Estado provincial, el municipio y el sector privado.

“Se hizo una fuerte inversión en pavimento, acequias, veredas, cloacas, agua y un tritubo para canalizar la infraestructura de los servicios de internet y electricidad. Ya habíamos intervenido, en 2024, la calle 9 de Julio, que es el límite entre Godoy Cruz y Maipú”.

Se mejoró la transitabilidad y se recuperó espacio público al ordenar los frentes a la línea municipal, explicó el intendente Costarelli.

La obras de remodelación de la calle Alsina

Abarcaron 1.300 metros lineales con una calzada de 10 metros de ancho y nuevas veredas de 1,20 metros.

Puentes peatonales y vehiculares.

Cruces sobreelevados.

Señalización vial.

De acuerdo con el informe de la Municipalidad de Godoy Cruz, se sumaron obras de saneamiento, instalación de fibra óptica, reemplazo de estación transformadora, soterrado de líneas de media y alta tensión, alumbrado público LED y renovación forestal.

La impermeabilización de la hijuela Sánchez, explicaron desde el municipio, también es una obra clave ya que permite utilizar el agua de modo más eficiente.

La estratégica zona industrial de Godoy Cruz

Las mejoras en la calle Alsina y alrededores potencian lo estratégico de la zona industrial de Godoy Cruz, considerada la más grandes de Mendoza.

“Estamos dotando de servicios a una zona industrial que no tenía cloacas y que ahora las tiene y donde muchas empresas pedían la factibilidad. Ahora, cuenta con agua, cloacas, electricidad y conectividad. La de Godoy Cruz es la zona industrial más grande de Mendoza, con una larga tradición económica vinculada a la metalmecánica y con un sector privado muy vigoroso y lleno de pymes”.