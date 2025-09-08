Inicio Judiciales Estafas
Delitos Económicos

Megatecnología, denunciada por estafas, también perjudicó en $12 millones a la dueña del local

Mirna Cappó dijo a Radio Nihuil que Cristhian Holguín, buscado por 134 estafas por $200 millones, huyó de Mendoza sin haberle pagado alquileres

José Luis Verderico
Por José Luis Verderico [email protected]
La dueña del local donde funcionó Megatecnología

La dueña del local donde funcionó Megatecnología, empresa denunciada por 134 estafas, dijo que Cristhian Holguín se fue debiéndole $12 millones de alquiler y servicios. 

La caída de la empresa informática Megatecnología motivó que 134 clientes denunciaran estafas por $200 millones pero además causó un perjuicio económico por $12 millones a la dueña del local de Morón 130 de Ciudad.

Mirna Cappó dijo a Radio Nihuil que la empresa Megatecnología, fundada y regenteada por el colombiano Cristhian Holguín, cerró sus puertas a mediados de agosto y quedó debiéndole $12 millones en concepto de alquileres, impuestos y servicios.

"Por la luz eléctrica quedaron debiendo $3 millones y en los últimos tiempos utiilizaron ese servicio con altísimo consumo", explicó la mujer, quien se declaró "muy sorprendida y muy perjudicada" por Cristhian Holguín, quien huyó al exterior a poco de ser denunciado en el Polo Judicial y tiene pedido de captura internacional a pedido de la Fiscalía de Delitos Económicos.

Megatecnología
Megatecnología cerró hace 3 semanas y acumula denuncias por estafas por $200 millones y deudas por $12 millones con la dueña del local de Morón 130 de Ciudad.

Megatecnología cerró hace 3 semanas y acumula denuncias por estafas por $200 millones y deudas por $12 millones con la dueña del local de Morón 130 de Ciudad.

Estafas y deudas millonarias de Megatecnología

Mirna Cappó recuperó la posesión del local de Morón 130 de Ciudad, donde Megatecnología funcionó desde abril hasta hace 3 semanas, luego de los allanamientos ordenados por la Justicia.

Los procedimientos derivaron en la detención de Daniela Heinrich, cuñada de Cristhian Holguín y su hermana Alejandra -ambos prófugos de la Justicia-.

Heinrich está presa con tobillera en su casa tras pagar $20 millones de fianza y se encamina a la prisión preventiva por estafas genéricas. El caso está en manos de la fiscal Mariana Pedot.

"Sorprendida y perjudicada por las estafas y las deudas"

Ahora, la dueña del local de Morón 130 de Ciudad deberá poner plata de su bolsillo para despejar las instalaciones de carteles, ploteos y accesorios ubicados en el frente e interiores. Es decir, para volver a alquilarlo.

La mujer explicó a Radio Nihuil que Cristhian Holguín y Megatecnología habían dejado de pagarle hace varios meses. "Andaba como a las escondidas cuando quise cobrarles; él me decía que tenía problemas económicos y prometía que iba a arreglar de a poco. Pero fueron sólo promesas", declaró.

"Totalmente sorprendida y perjudicada por el desenlace". Así describió sus sensaciones la propietaria del local donde funcionó Megatecnología. Por la avalancha de denuncias de estafas de clientes y porque Holguín se fue debiéndole $12 millones.

Cristhian Holguín
El colombiano Cristhian Holguín (foto) y la hermana Alejandra, prófugos por estafas con Megatecnología.

El colombiano Cristhian Holguín (foto) y la hermana Alejandra, prófugos por estafas con Megatecnología.

Cuando el periodista Pablo Gamba, de Radio Nihuil, le preguntó cómo se comportaba el inquilino Holguín, Mirna Cappó dijo que el colombiano "no atendía los llamados de teléfonos ni los mensajes de Whatsapp. Hasta una carta documento le enviamos para intimarlo a pagar las deudas, pero nada".

La dueña del local donde funcionó Megatecnología hasta el jueves 14 de agosto dijo a Nihuil que habló "con Holguín un mes antes" de que se fugara.

De acuerdo a la información registrada en el expediente judicial por 134 casos de estafas por $200 millones, el empresario colombiano Cristhian Holguín escapó desde el aeropuerto El Plumerillo, Mendoza, en vuelo directo a Panamá el 19 de agosto a las 0.10 junto con su esposa y los hijos.

