Megatecnología, denunciada por estafas, también perjudicó en $12 millones a la dueña del local

Megatecnología Megatecnología cerró hace 3 semanas y acumula denuncias por estafas por $200 millones y deudas por $12 millones con la dueña del local de Morón 130 de Ciudad. Archivo

Estafas y deudas millonarias de Megatecnología

Mirna Cappó recuperó la posesión del local de Morón 130 de Ciudad, donde Megatecnología funcionó desde abril hasta hace 3 semanas, luego de los allanamientos ordenados por la Justicia.

Los procedimientos derivaron en la detención de Daniela Heinrich, cuñada de Cristhian Holguín y su hermana Alejandra -ambos prófugos de la Justicia-.

Heinrich está presa con tobillera en su casa tras pagar $20 millones de fianza y se encamina a la prisión preventiva por estafas genéricas. El caso está en manos de la fiscal Mariana Pedot.

"Sorprendida y perjudicada por las estafas y las deudas"

Ahora, la dueña del local de Morón 130 de Ciudad deberá poner plata de su bolsillo para despejar las instalaciones de carteles, ploteos y accesorios ubicados en el frente e interiores. Es decir, para volver a alquilarlo.

La mujer explicó a Radio Nihuil que Cristhian Holguín y Megatecnología habían dejado de pagarle hace varios meses. "Andaba como a las escondidas cuando quise cobrarles; él me decía que tenía problemas económicos y prometía que iba a arreglar de a poco. Pero fueron sólo promesas", declaró.

"Totalmente sorprendida y perjudicada por el desenlace". Así describió sus sensaciones la propietaria del local donde funcionó Megatecnología. Por la avalancha de denuncias de estafas de clientes y porque Holguín se fue debiéndole $12 millones.

Cristhian Holguín El colombiano Cristhian Holguín (foto) y la hermana Alejandra, prófugos por estafas con Megatecnología.

Cuando el periodista Pablo Gamba, de Radio Nihuil, le preguntó cómo se comportaba el inquilino Holguín, Mirna Cappó dijo que el colombiano "no atendía los llamados de teléfonos ni los mensajes de Whatsapp. Hasta una carta documento le enviamos para intimarlo a pagar las deudas, pero nada".

La dueña del local donde funcionó Megatecnología hasta el jueves 14 de agosto dijo a Nihuil que habló "con Holguín un mes antes" de que se fugara.

De acuerdo a la información registrada en el expediente judicial por 134 casos de estafas por $200 millones, el empresario colombiano Cristhian Holguín escapó desde el aeropuerto El Plumerillo, Mendoza, en vuelo directo a Panamá el 19 de agosto a las 0.10 junto con su esposa y los hijos.