La cuñada del colombiano prófugo por 104 estafas pagó $20 millones y quedó presa en su casa

Estafas y allanamientos en Megatecnología

Daniela Hinrich fue detenida hace una semana durante los allanamientos ordenados por la Fiscalía en el local comercial de Megatecnología, que ya había cerrado, en Morón 130 de Ciudad.

Quedó imputada el domingo último por 2 de los 104 hechos de estafas genéricas y quedó alojada en una comisaría de Guaymallén.

Por gestiones de su abogado defensor accedió a la prisión domiciliaria con tobillera y bajo fianza de $20 millones porque tiene 3 hijos a los que debe cuidar.

Hinrich está casada con un hermano de los prófugos colombianos Holguín Restrepo, con pedido de captura.

cristhian holguin estafa megatecnología El colombiano Cristhian Holguín Restrepo, fundador de Megatecnología y buscado -como la hermana, Alejandra- por 104 denuncias de estafas.

La pesquisa por 104 estafas en Megatecnología

La investigación continúa y en Delitos Económicos las denuncias se acumulan y superan los $100 millones.

Siguen prófugos los hermanos Holguín Restrepo: Cristhian y Alejandra, de nacionalidad colombiana y dueños de Megatecnología.

De ella no hay información alguna. Él se fue a Panamá desde Mendoza el 19 de agosto, cinco días después de que la Fiscalía recibiera las primeras denuncias por estafas. Se especula que puede estar en Medellín, Colombia.

Los denunciantes aguardan que el Ministerio de Seguridad, tal como informaron la ministra Mercedes Rus y la abogada Susana Soletti durante una reunión del martes último, los represente y asista en el fuero penal pero también en materia civil y comercial.