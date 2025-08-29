Inicio Judiciales Estafas
El caso Megatecnología

La cuñada del colombiano prófugo por 104 estafas pagó $20 millones y quedó presa en su casa

Daniela Hinrich, única imputada por estafas por venta de computadoras, accedió a la prisión domiciliaria con tobillera y sigue bajo proceso penal

José Luis Verderico
Por José Luis Verderico [email protected]
La cuñada del dueño de Megatecnología

La cuñada del dueño de Megatecnología, Cristhian Holguín, prófugo colombiano, accedió a la domiciliaria con tobillera.

La cuñada del colombiano prófugo por 104 estafas de la empresa Megatecnología recibió el beneficio de la prisión domiciliaria con tobillera tras pagar una fianza de $20 millones.

Se trata de Daniela Hinrich, única imputada y bajo proceso penal por el caso de estafas por más de $100 millones con la venta de computadoras que fueron cobradas pero nunca entregadas a los clientes.

Megatecnología-Allanamientos
Megatecnología cerró su local en Ciudad y dejó a 104 clientes sin las computadoras que habían pagado más de $100 millones. Hay dos colombianos prófugos.

Megatecnología cerró su local en Ciudad y dejó a 104 clientes sin las computadoras que habían pagado más de $100 millones. Hay dos colombianos prófugos.

La fiscal Mariana Pedot, de Delitos Económicos, le concedió la prisión domiciliaria con tobillera porque la imputada tiene 3 hijos a los que debe cuidar.

Estafas y allanamientos en Megatecnología

Daniela Hinrich fue detenida hace una semana durante los allanamientos ordenados por la Fiscalía en el local comercial de Megatecnología, que ya había cerrado, en Morón 130 de Ciudad.

Quedó imputada el domingo último por 2 de los 104 hechos de estafas genéricas y quedó alojada en una comisaría de Guaymallén.

Por gestiones de su abogado defensor accedió a la prisión domiciliaria con tobillera y bajo fianza de $20 millones porque tiene 3 hijos a los que debe cuidar.

Hinrich está casada con un hermano de los prófugos colombianos Holguín Restrepo, con pedido de captura.

cristhian holguin estafa megatecnología
El colombiano Cristhian Holguín Restrepo, fundador de Megatecnología y buscado -como la hermana, Alejandra- por 104 denuncias de estafas.

El colombiano Cristhian Holguín Restrepo, fundador de Megatecnología y buscado -como la hermana, Alejandra- por 104 denuncias de estafas.

La pesquisa por 104 estafas en Megatecnología

La investigación continúa y en Delitos Económicos las denuncias se acumulan y superan los $100 millones.

Siguen prófugos los hermanos Holguín Restrepo: Cristhian y Alejandra, de nacionalidad colombiana y dueños de Megatecnología.

De ella no hay información alguna. Él se fue a Panamá desde Mendoza el 19 de agosto, cinco días después de que la Fiscalía recibiera las primeras denuncias por estafas. Se especula que puede estar en Medellín, Colombia.

Los denunciantes aguardan que el Ministerio de Seguridad, tal como informaron la ministra Mercedes Rus y la abogada Susana Soletti durante una reunión del martes último, los represente y asista en el fuero penal pero también en materia civil y comercial.

Temas relacionados:

Te puede interesar