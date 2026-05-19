Cajeros automáticos: la trampa invisible con la que los estafadores clonan tu tarjeta

La trampa invisible con la que los estafadores vacían tu cuenta

El skimming es el método más utilizado para la clonación de tarjetas. Consiste en la instalación de dispositivos parásitos en los cajeros automáticos que están diseñados para pasar completamente desapercibidos por los usuarios.

Lo cierto es que este método puede darse de diversas maneras. Por ejemplo, en el lector falso, donde estafadores colocan una carcasa plástica idéntica a la ranura original donde se introduce la tarjeta. Al pasarla por allí, el dispositivo copia los datos.

Otra de las formas es la de colocar un teclado falso exactamente encima del real para registrar los números de tu clave PIN cuando los digitas.

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Por último, aunque es menos probable, existen casos en donde ocultan microcámaras en molduras falsas del propio cajero, apuntando directamente hacia las manos del usuario para filmar la contraseña.

Qué hacer para no caer en este tipo de estafas

Los expertos en ciberseguridad recomiendan este tipo de conductas para evitar caer en falsas estafas: