El uso de cajeros automáticos sigue siendo una necesidad diaria para millones de personas. Sin embargo, lo que parece una operación de rutina puede convertirse en una pesadilla en cuestión de segundos.
Cajeros automáticos: la trampa invisible con la que los estafadores clonan tu tarjeta
Las personas que acudan a los cajeros automáticos deben tener precaución ante posibles estafas. Todos los detalles, en la nota
Sucede que, hoy en día, los delincuentes tienen distintas técnicas casi imperceptibles para vaciar las tarjetas de los clientes, siendo la conocida como skimming la más frecuente.
La trampa invisible con la que los estafadores vacían tu cuenta
El skimming es el método más utilizado para la clonación de tarjetas. Consiste en la instalación de dispositivos parásitos en los cajeros automáticos que están diseñados para pasar completamente desapercibidos por los usuarios.
Lo cierto es que este método puede darse de diversas maneras. Por ejemplo, en el lector falso, donde estafadores colocan una carcasa plástica idéntica a la ranura original donde se introduce la tarjeta. Al pasarla por allí, el dispositivo copia los datos.
Otra de las formas es la de colocar un teclado falso exactamente encima del real para registrar los números de tu clave PIN cuando los digitas.
Por último, aunque es menos probable, existen casos en donde ocultan microcámaras en molduras falsas del propio cajero, apuntando directamente hacia las manos del usuario para filmar la contraseña.
Qué hacer para no caer en este tipo de estafas
Los expertos en ciberseguridad recomiendan este tipo de conductas para evitar caer en falsas estafas:
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Tira con fuerza de la ranura: el lector donde ingresas la tarjeta debe estar firmemente adherido. Si se mueve, está flojo o notas restos de pegamento, no lo uses y reporta el cajero de inmediato.
Revisa el teclado: pasa los dedos por los bordes. Si notas que el teclado está demasiado elevado, se hunde de forma extraña o las teclas se sienten rígidas, es muy probable que sea falso.
Busca elementos extraños: observa el techo del cajero o los costados de la pantalla. Cualquier pieza de plástico que parezca añadida o que tenga un pequeño orificio milimétrico podría estar ocultando una cámara.