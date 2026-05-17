Cajeros automáticos: la estafa del "hilo invisible" que puede vaciar tu cuenta en pocos segundos

La estafa del hilo invisible que ocurre en los cajeros automáticos

Los estafadores colocan un lazo hecho con un material extremadamente fino y resistente, por lo general una tanza, donde se coloca habitualmente la tarjeta de crédito o débito.

Cuando llegás al cajero automático e introducís tu tarjeta, el hilo invisible impide que el plástico sea leído correctamente o, peor aún, bloquea el mecanismo de salida, haciendo que tu documento se quede trabado.

estafa, cajeros automaticos, truco.jpg Tu tarjeta puede quedar trabada en el cajero.

Ante la desesperación de ver que el aparato "se tragó" la tarjeta, suele aparecer un "buen samaritano" (que en realidad es el cómplice del delincuente). Este supuesto cliente te sugiere intentar presionar ciertos botones o ingresar tu clave PIN varias veces para intentar destrabarla.

Sin embargo, allí es donde miran de reojo y está el riesgo de que memoricen tu contraseña. Al no poder recuperar el plástico, la víctima decide retirarse del banco para hacer el reclamo telefónico, mientras que los delincuentes entran al cajero, tiran del hilo y sacan tu tarjeta.

Cómo evitar esta modalidad de estafa