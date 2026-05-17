Las autoridades de ciberseguridad han encendido las alarmas ante el regreso de una modalidad delictiva tan simple como peligrosa. Se trata de la estafa del "hilo invisible" en los cajeros automáticos, un truco mecánico que es capaz de vaciar cuentas en apenas segundos, siempre que la víctima no se de cuenta.
Cajeros automáticos: la estafa del "hilo invisible" que puede vaciar tu cuenta en pocos segundos
En los cajeros automáticos, los delincuentes juegan con la desesperación de las víctimas para cometer esta modalidad de estafa. ¿Cómo prevenirla?
En este tipo de estafa, los malvivientes apelan a la distracción y a la desesperación del usuario para poder cometer el robo fácilmente.
La estafa del hilo invisible que ocurre en los cajeros automáticos
Los estafadores colocan un lazo hecho con un material extremadamente fino y resistente, por lo general una tanza, donde se coloca habitualmente la tarjeta de crédito o débito.
Cuando llegás al cajero automático e introducís tu tarjeta, el hilo invisible impide que el plástico sea leído correctamente o, peor aún, bloquea el mecanismo de salida, haciendo que tu documento se quede trabado.
Ante la desesperación de ver que el aparato "se tragó" la tarjeta, suele aparecer un "buen samaritano" (que en realidad es el cómplice del delincuente). Este supuesto cliente te sugiere intentar presionar ciertos botones o ingresar tu clave PIN varias veces para intentar destrabarla.
Sin embargo, allí es donde miran de reojo y está el riesgo de que memoricen tu contraseña. Al no poder recuperar el plástico, la víctima decide retirarse del banco para hacer el reclamo telefónico, mientras que los delincuentes entran al cajero, tiran del hilo y sacan tu tarjeta.
Cómo evitar esta modalidad de estafa
- Antes de meter la tarjeta, pasá el dedo por la ranura de entrada. Si sentís algún relieve extraño, un borde de plástico flojo o un pequeño filamento que sobresale, es mejor no operar.
- Acostumbrate a cubrir el teclado con una mano mientras digitás tu clave con la otra. Esto anula por completo la mirada del cómplice o cualquier cámara oculta.
- Si el cajero automático retiene tu tarjeta, no te vayas del búnker. Llamá al número de emergencias de tu banco desde adentro del lugar.