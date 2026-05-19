Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de una niña de 11 años

Asiste a tratamiento psicológico y psiquiátrico que la ayudan a elaborar aspectos relacionados a su historia y tiempo en los hogares.

G. tiene salidas con su madrina institucional, los cuales disfruta mucho. Además participa de todas las actividades, festejos y paseos programados por la residencia. Buscamos una familia adoptiva donde los vínculos sean seguros, con amor y respeto, que puedan fomentar la adquisición de nuevas habilidades y que sean demostrativos afectivamente.

Es importante que den continuidad a sus tratamientos y la acompañen en las actividades de su interés. G. ha manifestado el deseo de mantener contacto con sus hermanos. Quienes deseen asumir el compromiso de convertirse en su familia pueden comunicarse al mail [email protected].