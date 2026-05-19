En virtud de lo ordenado por el Juzgado de Familia de Maipú de la Primera Circunscripción Judicial, se convoca a las personas inscriptas en el Registro Provincial de Adopción que quieran vincularse con una niña de 11 años de edad.
Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de una niña de 11 años
El Registro Provincial de Adopción convoca a personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en familia de una niña de 11 años
G. es una niña tímida y amorosa que disfruta jugar, escuchar música, bailar zumba, y ha comenzado la práctica de futbol recientemente v se encuentra muy entusiasmada.
A nivel escolar asiste a escuela especial, disfrutando de dicho espacio y participando de actividades propuestas, mayormente las relacionadas al arte y lo creativo. En relacion a su salud, goza de buen estado en general. Cuenta con Certificado de Discapacidad con el objetivo de garantizar mayor acceso a sus derechos.
Asiste a tratamiento psicológico y psiquiátrico que la ayudan a elaborar aspectos relacionados a su historia y tiempo en los hogares.
G. tiene salidas con su madrina institucional, los cuales disfruta mucho. Además participa de todas las actividades, festejos y paseos programados por la residencia. Buscamos una familia adoptiva donde los vínculos sean seguros, con amor y respeto, que puedan fomentar la adquisición de nuevas habilidades y que sean demostrativos afectivamente.
Es importante que den continuidad a sus tratamientos y la acompañen en las actividades de su interés. G. ha manifestado el deseo de mantener contacto con sus hermanos. Quienes deseen asumir el compromiso de convertirse en su familia pueden comunicarse al mail [email protected].