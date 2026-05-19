Adiós a la plancha abdominal: la postura de yoga que fortalece en simultáneo core, glúteos y espalda

Entonces, en lugar de estar durante varios segundos haciendo plancha abdominal, podremos poner en práctica la postura de yoga de la que te hablaré a continuación. Lo mejor de todo es que se trata de un movimiento apto para todas las edades, por lo que no tendrás excusa para realizarlo.

La plancha abdominal tiene los días contados: cuál es el ejercicio de yoga que la reemplaza

La postura de yoga recibe el nombre de navasana y habitualmente se la conoce como barco isométrico. Se trata de un ejercicio que desafía la musculatura profunda del abdomen, activando flexores de cadera, espalda, glúteos, suelo pélvico y, lógicamente, core.