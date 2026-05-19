Adiós a la plancha abdominal: la postura de yoga que fortalece en simultáneo core, glúteos y espalda

Aunque la plancha abdominal es un ejercicio que nos ayuda a obtener un abdomen tonificado y una mayor resistencia muscular, no es la única alternativa. De hecho, una postura de yoga, menos forzosa, ofrece mejores resultados.
Entonces, en lugar de estar durante varios segundos haciendo plancha abdominal, podremos poner en práctica la postura de yoga de la que te hablaré a continuación. Lo mejor de todo es que se trata de un movimiento apto para todas las edades, por lo que no tendrás excusa para realizarlo.
La plancha abdominal tiene los días contados: cuál es el ejercicio de yoga que la reemplaza
La postura de yoga recibe el nombre de navasana y habitualmente se la conoce como barco isométrico. Se trata de un ejercicio que desafía la musculatura profunda del abdomen, activando flexores de cadera, espalda, glúteos, suelo pélvico y, lógicamente, core.
Además, la navasana es una postura de yoga que también trabaja el equilibrio, por lo que será clave hacerla correctamente para evitar lesiones y dolores lumbares. Respetando las siguientes instrucciones, en pocas semanas conseguiremos vientre plano y unos abdominales marcados:
- El primer paso consiste en sentarnos en sobre la colchoneta con el torso erguido, las rodillas flexionadas y los pies apoyados en el suelo.
- Después, levantamos los pies e inclinamos ligeramente hacia atrás el tronco para extender las piernas hacia el techo y formar una "V" con nuestro cuerpo.
- Las manos deben quedar estiradas o bien se pueden colocar sobre los muslos para brindar mayor estabilidad con el apoyo.
- Es clave mantener la mirada hacia adelante o hacia arriba, evitando forzar el cuello.
- Debemos mantener la postura 30 segundos y luego descansar 15 segundos para volver a repetir. Esto debemos hacerlo por cuatro minutos, una vez cada dos días.
De esta forma, la plancha abdominal será cosa del pasado gracias a la completa postura de yoga que ofrece distintos beneficios musculares. Lo mejor de todo es que la podemos hacer desde casa, sin necesidad de pagar la cuota en un gimnasio.