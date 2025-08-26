El colombiano buscado por estafas por $50 millones se fue del país vía Panamá

Cristhian Holguín, propietario de Megatecnología, salió desde Mendoza el lunes 18 de agosto a las 0.10 en vuelo directo a Panamá, según información ya en poder de los investigadores.

La única detenida por este caso es su cuñada, Daniela Hinrich, quien fue capturada el fin de semana, imputada por estafas genéricas en dos hechos y sigue en la comisaría 45 de San José, Guaymallén.

Aumentó notablemente la cantidad de denuncias penales contra Cristhian Holguín, de Megatecnología, como consecuencia de la difusión pública del caso.

Durante la jornada del lunes, la fiscal Mariana Pedot recibió las presentaciones de casi 40 damnificados que se sumaron a los 30 que habían presentado sus casos a partir del jueves 14 de agosto en horas de la tarde.

De acuerdo a la cronología de los hechos, Megatecnología atendió normalmente hasta las 15 del jueves 14 de agosto cuando cerró sus puertas en calle Morón 130 de Ciudad.

A las 10.30, uno de los empleados, identificado como Hernán, había recibido una computadora para servicio técnico que había contratado un estudiante de desarrollo de videojuegos de la Universidad de Mendoza. Se trata de Pablo, de 29 años, que trabaja como jardinero para pagarse la carrera y se quedó sin equipamiento técnico.

Las primeras denuncias penales fueron recibidas esa misma tarde en el Polo Judicial.

