La única detenida por estafas con computadoras por $50 millones fue imputada y sigue presa

Daniela Hinrich, cuñada del dueño de Megatecnología, fue detenida el fin de semana. El colombiano Cristhian Holguín y la hermana siguen prófugos por estafas

José Luis Verderico
José Luis Verderico
Hubo allanamientos en la empresa Megatecnología

La única detenida por el caso Megatecnología fue imputada por el delito de estafas genéricas en 2 de los 30 casos denunciados en la Fiscalía de Delitos Económicos por venta de computadoras e insumos por $50 millones que nunca fueron entregados a los clientes.

Se trata de Daniela Hinrich, cuñada del empresario colombiano Cristhian Holguín, dueño de Megatecnología, quien está prófugo y tiene orden de captura al igual que la hermana, Alejandra Holguín.

La mujer había sido detenida durante el fin de semana después de allanamientos al local de Megatecnología y quedó alojada en la comisaría 45 de San José, departamento Guaymallén.

Megatecnología
Los dueños de Megatecnología, que cerró sus puertas en Morón 130 de Ciudad, fueron denunciados por estafas que superan los $50 millones.

Las estafas por $50 millones que atribuyen al empresario colombiano

En las últimas horas, la fiscal de Delitos Económicos Mariana Pedot dispuso la imputación de la cuñada del dueño y fundador de Megatecnología, Cristhian Holguín, denunciado en el Ministerio Público Fiscal por estafas por clientes que aseguran haber pagado por computadoras e insumos informáticos que nunca les fueron entregados.

Las operaciones comerciales datan de los últimos meses y fueron pagadas de modo presencial y online hasta que Megatecnología cerró sus puertas sin que les entregaran los equipos ni les devolvieran el dinero abonado con billeteras virtuales, transferencias bancarias y tarjetas de crédito en cuotas.

La imputación a Daniela Hinrich está vinculada a los dos primeros casos de estafas denunciados en Delitos Económicos pero se descuenta que en las próximas horas se podrán acumular con las acusaciones presentadas a continuación.

La empresa Megatecnología cerró sus puertas de manera abrupta y sorpresiva, avisó a sus clientes de la decisión tomada y el dueño, Cristhian Holguín, posteó en Instagram un video para justificar el cierre "por problemas económicos", aunque admitió que siguió vendiendo a pesar de esa contingencia.

Megatecnología-Cristhian Holguín
El colombiano Cristhian Holguín, dueño de Megatecnología, es buscado por estafas por $50 millones.

El caso de los estudiantes que denunciaron estafas

Diario UNO publicó en las últimas horas el testimonio de Pablo, jardinero, estudiante de programación de videojuegos y uno de los clientes afectados y denunciante de Megatecnología.

Dijo que el 14 de agosto entregó su computadora en Megatecnología para que le hicieran un service y que no pudo recuperarla, lo que impide continuar con su capacitación.

Juan Manuel Céspedes, abogado y padre de Agustín, otro estudiante de programación de videojuegos, aseguró a este diario y radio Nihuil que su hijo pagó $1 millón a Megatecnología por insumos informáticos que nunca recibió.

