El intendente de San Carlos se sumó al oficialismo y logró un millonario desembolso para obras

Posteo Cornejo sobre obras en San Carlos

Morillas negó que este acuerdo sea consecuencia directa de su reciente decisión de sumarse a Cambia Mendoza, y que sus candidatos lideren la lista de postulantes de la boleta de la alianza entre La Libertad Avanza y la UCR.

"Este acuerdo es fruto de la gestión, no tiene nada que ver con lo electoral. Desde principios de año venimos trabajando en conseguir el financiamiento de estas obras. Tanto es así, que ya tenemos los proyectos casi finalizados lo que nos permitirá lanzar las licitaciones en pocos días", resaltó el intendente sancarlino.

Un acuerdo que le sumó un intendente a Cambia Mendoza

Alejandro Morillas llegó a la intendencia de San Carlos de la mano de La Unión Mendocina. Sin embargo, ya en la gestión, el médico fue paulatinamente acercándose a Cambia Mendoza y esa sintonía terminó de confirmarse cuando decidió sumarse a la alianza que conformaron La Libertad Avanza y el radicalismo mendocino.

Dio un gesto cuando se desmarcó y decidió unificar las elecciones comunales con las provinciales y nacionales para el 26 de octubre, siguiendo la postura que adoptó Alfredo Cornejo.

intendentes con cornejo Alejandro Morillas (a la izquierda de Ulpiano Suarez) en la foto de los intendentes oficialistas durante la presentación de las candidaturas del frente de La Libertad Avanza y Cambia Mendoza.

De hecho, en la presentación de candidatos de Cambia Mendoza se ratificó que el secretario de Gobierno de San Carlos, y hombre de mayor confianza de Morillas, Sebastián Garro fuera quien liderara la lista de candidatos a concejales que competirá en las próximas elecciones.

El mismo jueves, en el acto político de presentación de candidatos, el mismo Morillas se sumó a la "foto familiar" de Cambia Mendoza.