El intendente de San Carlos se sumó al oficialismo y logró un millonario desembolso para obras

Alejandro Morillas logró que el Gobierno le financie una serie de obras valuadas en $430 millones. Son una ciclovía, iluminación y una red de gas

Rosana Villegas
Por Rosana Villegas [email protected]
El Intendente de San Carlos Alejandro Morillas logró acordar con el Gobierno para que invierta $430 millones en obras para esa comuna. 

El intendente de San Carlos, Alejandro Morillas sonrió ampliamente este lunes en Casa de Gobierno, cuando firmó el acuerdo por el cual la Provincia se compromete a invertir en su comuna $430 millones que se destinarán a una serie de obras que viene militando.

Al anuncio lo hizo el mismo gobernador Alfredo Cornejo, quien posteó en sus redes que ese millonario desembolso iría a tres proyectos que fortalecen la infraestructura básica, la movilidad sustentable y el alumbrado público.

En concreto se trata de "7 kilómetros de una ciclovía que venía reclamando la población escolar de la escuela Echeverría; la iluminación de la calle El Retiro, entre la Ruta 40 y el barrio Salmaso, en donde hemos tenido varios accidentes y ahora vamos a poder iluminar 5 kilómetros en la zona de El Cepillo y la primera etapa de la obra de gas para el barrio Nuevo Milenio de Pareditas", enumeró el intendente.

Posteo Cornejo sobre obras en San Carlos

Morillas negó que este acuerdo sea consecuencia directa de su reciente decisión de sumarse a Cambia Mendoza, y que sus candidatos lideren la lista de postulantes de la boleta de la alianza entre La Libertad Avanza y la UCR.

"Este acuerdo es fruto de la gestión, no tiene nada que ver con lo electoral. Desde principios de año venimos trabajando en conseguir el financiamiento de estas obras. Tanto es así, que ya tenemos los proyectos casi finalizados lo que nos permitirá lanzar las licitaciones en pocos días", resaltó el intendente sancarlino.

Un acuerdo que le sumó un intendente a Cambia Mendoza

Alejandro Morillas llegó a la intendencia de San Carlos de la mano de La Unión Mendocina. Sin embargo, ya en la gestión, el médico fue paulatinamente acercándose a Cambia Mendoza y esa sintonía terminó de confirmarse cuando decidió sumarse a la alianza que conformaron La Libertad Avanza y el radicalismo mendocino.

Dio un gesto cuando se desmarcó y decidió unificar las elecciones comunales con las provinciales y nacionales para el 26 de octubre, siguiendo la postura que adoptó Alfredo Cornejo.

intendentes con cornejo
Alejandro Morillas (a la izquierda de Ulpiano Suarez) en la foto de los intendentes oficialistas durante la presentación de las candidaturas del frente de La Libertad Avanza y Cambia Mendoza.

De hecho, en la presentación de candidatos de Cambia Mendoza se ratificó que el secretario de Gobierno de San Carlos, y hombre de mayor confianza de Morillas, Sebastián Garro fuera quien liderara la lista de candidatos a concejales que competirá en las próximas elecciones.

El mismo jueves, en el acto político de presentación de candidatos, el mismo Morillas se sumó a la "foto familiar" de Cambia Mendoza.

