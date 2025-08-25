Fueron a visitar parientes en la cárcel y se quedaron adentro; tenían pedido de captura

Dos mujeres cometieron un error garrafal y perdieron la libertad; fueron a visitar parientes a una unidad penitenciaria y quedaron detenidas porque tenían pedidos de capturas.
Un control de rutina en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz permitió descubrir a dos mujeres buscadas por la Justicia, cada una con causas pendientes en diferentes tribunales nacionales.
El hecho ocurrió cuando ambas intentaban ingresar al penal como visitantes. Según fuentes oficiales, el personal del área de Visitas y Correspondencia del Servicio Penitenciario Federal (SPF) advirtió, durante los controles de acceso, que estas personas tenían pedidos de captura activos registrados en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP).
Una vez verificada la alerta, se informó de inmediato a los juzgados correspondientes y se solicitó la intervención de la Policía Local de Marcos Paz, que procedió a las detenciones siguiendo las órdenes judiciales.
De acuerdo con fuentes oficiales, una de las detenidas fue identificada como Luciana Vanesa Elías (38 años), a quien el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°12 había declarado en rebeldía, por lo que emitió una orden de detención inmediata.
Su pedido de captura databa del 6 de diciembre de 2023, vinculado a una causa por falsificación y uso de documentos públicos adulterados.
Por otro lado, también fue detenida Noelia Soledad Capoblanco (33), sobre quien pesaba una orden de captura emitida por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°4 de la Capital Federal el 3 de abril de 2025.
Capoblanco estaba procesada por robo agravado, cometido en poblado y en banda, utilizando un arma y con la participación de un menor.
La acusada, domiciliada en Rafael Castillo, debía ser trasladada a la unidad penitenciaria correspondiente tras su localización.
Fuente: noticias.mitelefe.com