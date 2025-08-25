Fueron a visitar parientes en la cárcel y se quedaron adentro; tenían pedido de captura

Una vez verificada la alerta, se informó de inmediato a los juzgados correspondientes y se solicitó la intervención de la Policía Local de Marcos Paz, que procedió a las detenciones siguiendo las órdenes judiciales.

De acuerdo con fuentes oficiales, una de las detenidas fue identificada como Luciana Vanesa Elías (38 años), a quien el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°12 había declarado en rebeldía, por lo que emitió una orden de detención inmediata.

Su pedido de captura databa del 6 de diciembre de 2023, vinculado a una causa por falsificación y uso de documentos públicos adulterados.

presas1 Pedido de captura. Dos mujeres tenían pedido de captura y quedaron detenidas cuando fueron a la cárcel de visita.

Por otro lado, también fue detenida Noelia Soledad Capoblanco (33), sobre quien pesaba una orden de captura emitida por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°4 de la Capital Federal el 3 de abril de 2025.

Capoblanco estaba procesada por robo agravado, cometido en poblado y en banda, utilizando un arma y con la participación de un menor.

La acusada, domiciliada en Rafael Castillo, debía ser trasladada a la unidad penitenciaria correspondiente tras su localización.

Fuente: noticias.mitelefe.com