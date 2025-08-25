Inicio Política Alfredo Cornejo
Cornejo rechazó un planteo del Partido Verde y las obras en rutas nacionales siguen en pie

El Partido Verde presentó un recurso de revocatoria para frenar el acuerdo que firmó Cornejo con Vialidad Nacional por las rutas 7, 40 y 143

Rosana Villegas
Alfredo Cornejo firmó con Vialidad Nacional el acuerdo para hacer reformas en las rutas nacionales 7, 40 y 143 y ahora lo blindó, tras un reclamo del Partido Verde. 

Alfredo Cornejo rechazó con un decreto el recurso de revocatoria que había planteado el Partido Verde para frenar el acuerdo que firmó con Vialidad Nacional para reformar las rutas nacionales 7, 40 y 143. Argumentó que ese convenio fue respaldado por la Legislatura.

Con el decreto 1591, que se publicó este lunes en el Boletín Oficial, Cornejo rechazó de plano la presentación que habían hecho en su momento el presidente del Partido Verde, Mario Vadillo (hoy candidato a diputado nacional) y los legisladores Dugar Chappel y Emanuel Fugazzotto, que cuestionaba el decreto 1165 con el que se ratificó aquel convenio.

Según la respuesta que publicó el planteo de los opositores “carece de legitimación activa para interponer un recurso de revocatoria, al no acreditar un daño o menoscabo actual o potencial sobre intereses jurídicamente protegidos”.

RUTAS nacionales_02 peaje (3).jpg

Por otro lado, desde el Ejecutivo resaltaron que el decreto cuestionado fue ratificado legislativamente por la Ley Nº 9640, sancionada por ambas Cámaras y promulgada en tiempo y forma.

“De acuerdo con el principio de jerarquía normativa, el acto administrativo ratificado adquiere fuerza de ley; por consiguiente, la vía procedimental pertinente para cuestionarlo deviene abstracta en sede administrativa, correspondiendo, en todo caso, promover la acción de inconstitucionalidad de la Ley ratificatoria”, señalaron en los fundamentos del rechazo.

El acuerdo con Vialidad Nacional fue respaldado por Fiscalía de Estado

Además de rechazar de plano el planteo del Partido Verde, desde el Gobierno recordaron que la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial; la Asesoría de Gobierno y la Fiscalía de Estado emitieron distintos dictámenes favorables sobre el convenio con Vialidad Nacional, sin observar objeciones sobre competencia, forma, objeto o motivación.

Tercera trocha Acceso Sur.jpg
Entre las obras de las rutas nacionales de las que se hará cargo el Gobierno de Mendoza está la tercera trocha del Acceso Sur (ruta 40) entre Paso y Azcuénaga en Luján de Cuyo.

“La exposición de motivos del Decreto alude a la urgencia de intervenir tramos de las rutas nacionales 7, 40 y 143, la falta de respuesta adecuada del Estado Nacional y la necesidad de resguardar la seguridad vial y el interés público”, argumentaron.

Desde el ministerio de Gobierno, del que depende el área de Infraestructura, rescataron que el decreto de Cornejo que se había cuestionado “es una autorización operativa, de naturaleza puntual y temporal (36 meses), sujeta a la normativa técnica de la DNV y a su control constante".

E insistieron en que no supone "transferencia permanente de competencias ni reasignación estructural de recursos, requisitos sine qua non para que resulte aplicable el artículo 75 inciso 2 de la Constitución Nacional”.

Cómo avanzan los proyectos y cuándo comenzarían las obras

Si bien el convenio con Vialidad Nacional se firmó en mayo pasado, y allí Cornejo y su ministro de Gobierno, Natalio Mema acordaron reformar las rutas 7, 40 y 143 con los fondos del Resarcimiento (que iban a ser para Portezuelo del Viento), se planteó que la potestad para intervernir esas rutas sería de 36 meses.

Luego de ser ratificado en la Legislatura, en el Gobierno avanzaron con los proyectos ejecutivos con la intención de arrancar con las obras en paralelo.

Según confirmaron a Diario UNO, esos proyectos están finalizándose con lo que se prevé que se pueda lanzar la licitación entre octubre y noviembre.

