No solo Vaca Muerta: Alfredo Cornejo aseguró que el petróleo convencional todavía tiene posibilidades

Para esto, Cornejo destacó que Mendoza posee la alta institucionalidad y esto es un valor agregado para atraer grandes capitales.

En este sentido, planteó que las cuencas petroleras convencionales mendocinas todavía tienen potencial, sobre todo para empresas medianas y con mayor eficiencia operativa.

cornejo reunión con petroleros 2 Alfredo Cornejo disertó ante empresarios petroleros en el club del Petróleo. Foto: prensa Gobierno de Mendoza

Medidas para reactivar el sector petrolero

Entre los anuncios, Cornejo detalló un conjunto de herramientas fiscales y administrativas con las que busca dinamizar la actividad. Entre ellas, la reducción de regalías para la producción incremental, la posibilidad de aplicar regalías cero en determinados pozos de petróleo, y un sistema de licitación continua de áreas petroleras. También se habilitó que los privados presenten proyectos propios y se creó una base de datos pública para transparentar la información disponible.

El gobierno provincial sostiene que estas políticas ya permitieron una recuperación del 1% en la producción de petróleo durante el último año, aunque el desafío es mucho mayor para recuperar el terreno perdido frente a otras regiones productoras.

mariana juri Mariana Juri concurrió a la reunión con empresarios del petróleo que encabezó Alfredo Cornejo. Foto: prensa Gobierno de Mendoza

“Modelo mendocino” y clima de negocios

Otro de los ejes de la exposición estuvo vinculado a lo que Cornejo definió como la “alta institucionalidad” de Mendoza. Enumeró factores que, según dijo, garantizan previsibilidad a los inversores: la limitación a la reelección de gobernadores, una justicia más ágil y con menos litigiosidad, y un sindicalismo que -a diferencia de otras provincias- no genera conflictos con el sector empresario.

Estos elementos, planteó el mandatario, conforman un escenario que puede resultar atractivo para nuevas inversiones, en un contexto en el que la provincia compite directamente con la expansión de Vaca Muerta en Neuquén.

El objetivo: diversificar la matriz productiva

Cornejo también vinculó la estrategia provincial al rumbo económico del gobierno de Javier Milei, al que calificó como “de sentido común”, aunque advirtió que será necesario avanzar con reformas estructurales en materia tributaria, laboral y en la relación fiscal entre Nación y provincias.

Finalmente, explicó que el impulso al petróleo y también a la minería forma parte de un objetivo más amplio: diversificar la matriz productiva de Mendoza. Reconoció que los salarios vinculados a la agricultura y al turismo son bajos, y planteó que solo con nuevas actividades de mayor escala la provincia podrá mejorar sus ingresos y generar empleo de calidad.