Alfredo Cornejo propuso a la titular del EPRE para cubrir una vacante en el Tribunal de Cuentas

De titular del EPRE al Tribunal de Cuentas

Andrea Molina es la titular del Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE). Es contadora pública nacional y su carrera está enfocada en el análisis financiero y auditorías tanto en la gestión pública como en el sector privado.

"La propuesta del mandatario responde a la formación académica, la trayectoria técnica y la experiencia en el control de fondos públicos y privados, y el conocimiento sobre el funcionamiento de los organismos de control, por parte de la postulante", se indicó desde el Gobierno.

Molina se formó en la Universidad Nacional de Cuyo como contadora pública nacional y perito partidora.

Trabajó durante más de 15 años como contadora auditora en su estudio contable, dedicándose a empresas privadas e instituciones colegiadas, entre ellas el Colegio de Agrimensura y el Colegio Notarial de Mendoza.

Fue subsecretaria de Hacienda del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia, además de haber ocupado la Jefatura de Gabinete de la misma cartera. Representó a Mendoza como titular en el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal y, de manera alterna, en el Consejo Federal de Inversiones.

Andrea Molina también fue jefa del área contable de la Dirección de Desarrollo Humano de Guaymallén, donde tuvo a cargo la auditoría interna y la rendición de cuentas de fondos provinciales y municipales al Tribunal de Cuentas.

Fue coordinadora de gestión de personal y subgerenta financiera de la Fundación de la Universidad Nacional de Cuyo.

Fuente: Gobierno de Mendoza.