Netflix: una película de drama y romance que te estrujará el corazón y sacará más de una lágrima

Se trata de otra producción turca de excelente nivel, de esas que los usuarios quedan satisfechos cuando buscan en la plataforma un drama romántico para ver.

Con una duración de 1 hora y 47 minutos, la recomendada película de Netflix se estrenó en la plataforma en noviembre de 2022.

La crítica respaldó esta producción de Netflix, dedicándole muy buenas calificaciones en sus reseñas, como así también los suscriptores, que la recomiendan a ojos cerrados.

netflix-pelicula-quedate Esta película de Netflix es un drama romántico que te estrujará el corazón.

Netflix: de qué trata la película Quédate

Los usuarios de Netflix se encontrarán con la historia de Semith (Burak Deniz), que queda desolado cuando su novia lo deja de repente. En busca de respuestas sobre lo que llevó a su pareja a tomar esa decisión, poco a poco se va enfrentando algo que había ignorado por mucho tiempo.

netflix-quedate-pelicula El drama se apoderó de esta película y enloqueció a los usuarios de Netflix.

Reparto de Quédate, película de Netflix

Burak Deniz (Semih)

Dilan Çiçek Deniz (Defne)

Ceyda Düvenci (Ceyda)

Berrak Tüzünataç (Beril)

ükran Oval (Özge)

Ersin Arc (Nazim)

Dolunay Soysert (Hande)

Tráiler de Quédate, película de Netflix

Embed - QUEDATE Trailer (2022) SUBTITULADO [HD] Netflix/Turquia

Dónde ver la película Quédate, según la zona geográfica