Inicio Series y películas Netflix
Streaming

Netflix: una película de drama y romance que te estrujará el corazón y sacará más de una lágrima

Esta increíble película de Netflix pone sobre la mesa una historia muy conmovedora, de las mejores entre todas las series y películas de Netlfix

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
Burak Deniz (Semih) y Dilan Çiçek Deniz (Defne) son los protagonistas principales de esta película de Netflix

Burak Deniz (Semih) y Dilan Çiçek Deniz (Defne) son los protagonistas principales de esta película de Netflix, un drama romántico que te encantará.

El cine turco no deja de asombrar con sus producciones en todo el mundo. Esta vez, está arrasando entre todas las series y películas de Netflix con Quédate, una película que desborda pasión, dramatismo y le va bastante bien en el ranking de las más vistas.

Esta película turca de 2022 es una producción de drama y romance que es furor y ha logrado asombrar a los usuarios con una historia de amor y desencanto.

Dirigida por Ozan Açiktan y escrita por Sami Berat Marçali, la película Quédate es especial para vivir el amor desde todas las perspectivas posibles, en una trama muy bien interpretada por sus protagonistas.

Se trata de otra producción turca de excelente nivel, de esas que los usuarios quedan satisfechos cuando buscan en la plataforma un drama romántico para ver.

Con una duración de 1 hora y 47 minutos, la recomendada película de Netflix se estrenó en la plataforma en noviembre de 2022.

La crítica respaldó esta producción de Netflix, dedicándole muy buenas calificaciones en sus reseñas, como así también los suscriptores, que la recomiendan a ojos cerrados.

netflix-pelicula-quedate
Esta película de Netflix es un drama romántico que te estrujará el corazón.

Esta película de Netflix es un drama romántico que te estrujará el corazón.

Netflix: de qué trata la película Quédate

Los usuarios de Netflix se encontrarán con la historia de Semith (Burak Deniz), que queda desolado cuando su novia lo deja de repente. En busca de respuestas sobre lo que llevó a su pareja a tomar esa decisión, poco a poco se va enfrentando algo que había ignorado por mucho tiempo.

netflix-quedate-pelicula
El drama se apoderó de esta película y enloqueció a los usuarios de Netflix.

El drama se apoderó de esta película y enloqueció a los usuarios de Netflix.

Reparto de Quédate, película de Netflix

  • Burak Deniz (Semih)
  • Dilan Çiçek Deniz (Defne)
  • Ceyda Düvenci (Ceyda)
  • Berrak Tüzünataç (Beril)
  • ükran Oval (Özge)
  • Ersin Arc (Nazim)
  • Dolunay Soysert (Hande)

Tráiler de Quédate, película de Netflix

Embed - QUEDATE Trailer (2022) SUBTITULADO [HD] Netflix/Turquia

Dónde ver la película Quédate, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Quédate se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Don’t leave se puede ver en Netflix.
  • España: la película Quédate se puede ver en Netflix.

Temas relacionados:

Te puede interesar