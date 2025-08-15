Netflix: una película romántica que te sacará más de una sonrisa y es furor en el top mundial

Para disfrutar el fin de semana, solo o en pareja, la aclamada película con Álvaro Cervantes como protagonista, acompañado de un elenco estelar donde también sobresale Silvia Alonso, les ofrece a los usuarios una alocada historia de amor, que invita a soñar y pasar un buen rato riendo frente a la pantalla.

Con una duración de 1 hora y 36 minutos, la película de Netflix se puede ver en la plataforma desde marzo de 2023.

netflix-pelicula-eres-tu-film La película de Netflix es una de las mejores comedias románticas de los últimos tiempos.

Netflix: de qué trata la película Eres tú

Javier (Álvaro Cervantes), el protagonista de esta película de Netflix, posee un particular don, que le permite saber todo lo que el futuro le depara en su vida amorosa, por lo que ya tiene claro quién será el amor de su vida el día de mañana. El problema y que no deja de sorprender al mismo Javier, es que esa mujer que lo acompañará el resto de su vida, es Lucía (Silvia Alonso), la novia de quién es su mejor amigo en ese momento.

netflix-pelicula-eres-tu Eres tú es una película española de Netflix que invita a reír y creer en el amor verdadero.

Reparto de Eres tú, película de Netflix

Álvaro Cervantes (Javier)

Silvia Alonso (Lucía)

Gorka Otxoa (Roberto)

Susana Abaitua (Ariana)

Pilar Castro (Sonsoles Durán)

Fabia Castro (Esther)

Lara Oliete (Carla)

Ninton Sánchez (Simón)

Paula Muñoz (Berta)

Elisabeth Larena (Silvia)

Tráiler de Eres tú, película de Netflix

Embed - Eres tú | Tráiler oficial | Netflix España

Dónde ver la película Eres tú, según la zona geográfica