Netflix: una película romántica que te sacará más de una sonrisa y es furor en el top mundial

La película española de Netflix invita a pasar un lindo momento frente a la pantalla y gozar con la mejor historia entre todas las series y películas

Miguel Guayama
Miguel Guayama
Álvaro Cervantes y Silvia Alonso

Álvaro Cervantes y Silvia Alonso, son los protagonistas principales de esta película de Netflix.

Hay una película encantadora en la plataforma de Netflix que tiene el mejor relato y los usuarios no pueden dejar de verla. Muy valiosa entre todas las series y películas, Eres tú está arrasando en el top mundial y es altamente recomendable.

Esta comedia romántica de origen español, del año 2023, está dirigida por Alauda Ruiz de Azúa.

Escrita por Cristóbal Garrido, Eres tú está entre las producciones de comedia romántica más vistas de los últimos tiempos de Netflix y hoy por hoy es el plan perfecto cuando uno no sabe qué elegir en el catálogo.

Para disfrutar el fin de semana, solo o en pareja, la aclamada película con Álvaro Cervantes como protagonista, acompañado de un elenco estelar donde también sobresale Silvia Alonso, les ofrece a los usuarios una alocada historia de amor, que invita a soñar y pasar un buen rato riendo frente a la pantalla.

Con una duración de 1 hora y 36 minutos, la película de Netflix se puede ver en la plataforma desde marzo de 2023.

La película de Netflix es una de las mejores comedias románticas de los últimos tiempos.

Netflix: de qué trata la película Eres tú

Javier (Álvaro Cervantes), el protagonista de esta película de Netflix, posee un particular don, que le permite saber todo lo que el futuro le depara en su vida amorosa, por lo que ya tiene claro quién será el amor de su vida el día de mañana. El problema y que no deja de sorprender al mismo Javier, es que esa mujer que lo acompañará el resto de su vida, es Lucía (Silvia Alonso), la novia de quién es su mejor amigo en ese momento.

Eres tú es una película española de Netflix que invita a reír y creer en el amor verdadero.

Reparto de Eres tú, película de Netflix

  • Álvaro Cervantes (Javier)
  • Silvia Alonso (Lucía)
  • Gorka Otxoa (Roberto)
  • Susana Abaitua (Ariana)
  • Pilar Castro (Sonsoles Durán)
  • Fabia Castro (Esther)
  • Lara Oliete (Carla)
  • Ninton Sánchez (Simón)
  • Paula Muñoz (Berta)
  • Elisabeth Larena (Silvia)

Tráiler de Eres tú, película de Netflix

Embed - Eres tú | Tráiler oficial | Netflix España

Dónde ver la película Eres tú, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Eres tú se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Love at first kiss se puede ver en Netflix.
  • España: la película Eres tú se puede ver en Netflix.

